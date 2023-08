Trường, lớp phải công khai khoản thu đầu năm học

Trường mầm non 19 tháng 5, Q.8 trong ngày hội tựu trường 28.8 THÚY HẰNG

Sở GD-ĐT TP.HCM mới có công văn hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị năm học 2023-2024 với bậc học giáo dục mầm non về an toàn trường học, tổ chức khai giảng, công khai khoản thu...

Trong văn bản do Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu ký, Sở GD-ĐT đề nghị phòng GD-ĐT các quận, huyện TP.Thủ Đức; trường mầm non trực thuộc hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện các nội dung chuẩn bị năm học 2023-2024.



Cụ thể, ngày 5.9.2023, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức ngày hội "Bé vui đến trường", chú trọng tận dụng các không gian để bố trí các hoạt động, tạo không khí vui tươi cho trẻ. Tùy tình hình và điều kiện của đơn vị có thể tổ chức cho trẻ ăn bán trú. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết.

Đáng chú ý, Sở GD-ĐT nhấn mạnh các cơ sở giáo dục mầm non phải phối hợp với địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học, nhất là trong khung giờ đón và trả trẻ.

Ổn định nền nếp nhóm, lớp đầu năm; đảm bảo đủ giáo viên/lớp. Trường, lớp phải thực hiện công khai khoản thu đầu năm học theo quy định.

Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ là trung tâm là nhiệm vụ trọng tâm của các trường mầm non năm học 2023-2024 THÚY HẰNG

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý các cơ sở giáo dục mầm non trong thời gian đầu năm học mới, công tác đón trẻ mới phải được làm bài bản, khoa học. Chẳng hạn, đối với trẻ nhà trẻ, trường, lớp phải tổ chức nhận trẻ theo từng đợt; trao đổi với cha mẹ trẻ về thời gian cho trẻ làm quen với môi trường mới; hướng dẫn các biện pháp giúp trẻ sớm thích nghi với chế độ sinh hoạt của nhà trường.

Trường, lớp cần có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến cha mẹ, người chăm sóc về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non cần phải tăng cường công tác truyền thông về hoạt động của đơn vị mình…