Trẻ mầm non, tiểu học cười hết cỡ sáng tựu trường

Các bé Trường mầm non 19 tháng 5, Q.8 cùng phụ huynh, thầy cô giáo chơi kéo co sáng nay THÚY HẰNG

Sáng 28.8, khoảng 317.000 trẻ mầm non và hơn 641.000 học sinh tiểu học TP.HCM tựu trường. Sau gần 3 tháng nghỉ hè, các em trở lại trường trong niềm vui mừng vì được gặp lại bạn bè thân quen, trường lớp thầy cô.



Nhiều trường mầm non tại TP.HCM trong sáng nay đã được trang trí rực rỡ, bố trí nhiều trò chơi vui nhộn mừng trẻ đến trường. Tại Trường mầm non 19 tháng 5, Q.8, nhiều trò chơi vui nhộn được tổ chức cho trẻ trải nghiệm không gian vui vẻ trong ngày đầu tiên gặp lại các thầy cô như kéo co, chơi cùng với chú hề, trò chơi vận động...

Tất cả lớp học được mở cửa để phụ huynh đưa con vào cùng làm quen với môi trường lớp học, cùng chơi với con. Một số ít bé rụt rè, bỡ ngỡ vì ngày đầu tiên đi học, nhưng rất nhiều em nhỏ đã mạnh dạn, tham gia các trò chơi cùng thầy cô.

Là trường mầm non tiên tiến hội nhập quốc tế, Trường mầm non 19 tháng 5, Q.8 đón khoảng 650 trẻ ở các nhóm tuổi trong năm học 2023-2024. Một trong những mục tiêu trọng tâm của trường trong năm học mới là xây dựng trường học hạnh phúc, lấy trẻ là trung tâm.

Tại Trường tiểu học Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp, TP.HCM, từ sáng nay, đông đảo học sinh các khối lớp được cha mẹ đưa đến trường. Các em được tập trung ở sân trường, thầy cô giáo nhắc nhở chung sau đó di chuyển về lớp học.

Nếu như học sinh lớp 1 đã làm quen với trường mới, bạn mới từ một tuần trước thì hôm nay, những khối lớp còn lại được thầy cô hướng dẫn lại nội quy lớp học, chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập...

Học sinh Trường tiểu học Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp vui vẻ trở lại trường NHẬT THỊNH

Một số bé còn rụt rè NHẬT THỊNH

Nhiều học sinh háo hức vì trở lại trường sau gần 3 tháng nghỉ hè NHẬT THỊNH