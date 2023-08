Giáo dục mầm non: 'Kiên quyết không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ'

Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 giáo dục mầm non sáng 21.8 THÚY HẰNG

Sáng 21.8, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 tại Trường ĐH Sài Gòn và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 của giáo dục mầm non. Nhiều tham luận từ các đơn vị được trình bày tại sự kiện.

Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT; bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT và nhiều cán bộ quản lý các phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục mầm non tham gia.

210 phòng học mới được đưa vào sử dụng

Năm học 2022-2023, TP.HCM có 1.287 trường mầm non (cả công lập và tư thục) và 1.736 nhóm, lớp độc lập tư thục. Trong năm học qua, toàn thành phố có 332.572 trẻ mầm non đến trường, lớp.

Trong năm học 2023-2024, giáo dục mầm non thành phố tập trung các giải pháp thực hiện chủ đề "Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm" NHẬT THỊNH

TP.HCM tiếp tục ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng, nâng cấp công trình trường mầm non, mua sắm trang thiết bị; đưa vào sử dụng 16 dự án cơ sở giáo dục mầm non có phòng học mới từ hè 2022; đưa vào sử dụng 210 phòng học mới, tăng 148 phòng với tổng kinh phí 674.261 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố...

Chuẩn bị thực hiện thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 và 4 tuổi

Phát biểu tại hội nghị, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, trong năm học 2023-2024, giáo dục mầm non thành phố tập trung các giải pháp thực hiện chủ đề "Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm".

Cụ thể, TP.HCM triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025, năm thứ 3; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ; tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở khu công nghiệp, cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Trường học an toàn, vui vẻ, hạnh phúc của trẻ mầm non TP.HCM NHẬT THỊNH

TP.HCM tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1; rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để thực hiện thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 tuổi và 4 tuổi…

Bênh cạnh đó, 100% cơ sở giáo dục mầm non, cả cơ sở giáo dục độc lập có cổng thông tin điện tử được tích hợp vào cổng thông tin của ngành; 100% trường mầm non ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý điều hành, tổ chức các hoạt động giáo dục.

Cũng tại hội nghị, trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT trình bày 7 nhóm giải pháp của giáo dục mầm non năm học 2023-2024 đi kèm các mục tiêu.

Đó là giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; giải pháp định hướng phát triển trường, lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng; an toàn sức khỏe cho trẻ...

Trường học mầm non luôn lấy trẻ làm trung tâm NHẬT THỊNH

Bà Lương Thị Hồng Điệp nhấn mạnh: "Trường lớp phải thật sự an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, chú trọng công tác tự kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn về an toàn nhằm phát hiện sớm và có biện pháp khắc phục kịp thời các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ. Và điều tiên quyết, đặc biệt quan trọng là kiên quyết không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ".

Các nhóm giải pháp khác còn lại gồm: giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; giải pháp thực hiện hiệu quả các kế hoạch, đề án; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hội nhập quốc tế và truyền thông…

Những chỉ tiêu trọng tâm năm học 2023-2024 Ngành giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng tới những chỉ tiêu trọng tâm trong năm học mới: Tỷ lệ huy động trẻ đến trường như sau: nhà trẻ 34%; mẫu giáo 93%, riêng trẻ 5 tuổi là 99,5%. Tỷ lệ trẻ học bán trú và 2 buổi/ngày 99%.

100% các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; thực hiện thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới đạt hiệu quả. Triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025, năm thứ 3.

100% cơ sở giáo dục mầm non xây dựng môi trường xanh, sạch, an toàn, thân thiện.

100% các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo an toàn cho trẻ.

Phấn đấu tăng 20% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 22/22 phòng GD-ĐT có trường thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế".



Tỷ lệ giáo viên nâng chuẩn trình độ đào tạo theo luật Giáo dục : 72% đạt chuẩn; 90% đang học nâng chuẩn.