Nhiều trường mầm non công lập TP.HCM cho phụ huynh xem camera trực tuyến

Cô Trần Thị Tú Trinh, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng, Q.7, cho biết nhiều năm học qua, nhà trường luôn có camera ở các khu vực phòng học, hành lang, khu sân vui chơi chung của trẻ cũng như khu vực bếp ăn trường học. Các hình ảnh từ các khu vực này được kết nối dữ liệu với màn hình tại phòng ban giám hiệu, hỗ trợ ban giám hiệu nhà trường trong việc quan sát, quản lý, đảm bảo an toàn chăm sóc trẻ, trích xuất hình ảnh khi cần thiết. Từ năm học mới 2024-2025, sau khi xin ý kiến cấp cơ quan quản lý, làm việc thống nhất với các phụ huynh học sinh, giáo viên, nhân viên, trường mầm non công lập này sẽ cho phụ huynh xem camera trực tuyến trong phòng học của con.

Mỗi phụ huynh có một mật khẩu, tên đăng nhập riêng, để khi đăng nhập bằng các thiết bị di động có kết nối internet, có thể quan sát phòng học của con mình, không thể truy cập vào các phòng học khác.

Cô Trần Thị Tú Trinh cho hay trong nửa năm qua, từ đầu năm 2024 tới tháng 8.2024, Ban giám hiệu nhà trường đã thử nghiệm việc dùng camera trực tuyến. Từ tháng 9.2024, khi năm học mới bắt đầu, sẽ áp dụng tới tất cả các phụ huynh của trẻ trong trường.

Cô và trẻ trong Trường mầm non Hoa Hồng, Q.7, TP.HCM THÚY HẰNG

"Quan điểm của chúng tôi là công khai chất lượng giáo dục tới các phụ huynh. Phụ huynh có con đi học, cũng mong muốn được xem con ở trường được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục như thế nào để yên tâm, tin tưởng trường học và các giáo viên, nhân viên chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Khi đã yên tâm, phụ huynh cùng tăng cường phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dạy trẻ. Đồng thời, khi được xem camera trong không gian phòng học, phụ huynh thêm hiểu về công việc của các cô giáo, thông cảm, chia sẻ với sự vất vả, áp lực của các cô. Ở nhà mình chăm một, hai bé nhỏ đã thấy vất vả. Còn ở lớp, một cô phải chăm sóc, nuôi dạy rất nhiều trẻ, công việc luôn tay chân…", cô Trần Thị Tú Trinh nói.

Tại Q.7, bên cạnh Trường mầm non Hoa Hồng thì 2 trường mầm non công lập khác cũng đã triển khai camera trực tuyến tới các phụ huynh trong trường từ các năm học trước là Trường mầm non 19/5; Trường mầm non Phú Thuận.

Công việc của các cô giáo ở Trường mầm non Hoa Hồng, Q.7 luôn tay chân, cô giúp trẻ rửa tay sạch sẽ... THÚY HẰNG

... Sau đó tổ chức giờ ăn, cho trẻ ăn trưa THÚY HẰNG

Thời gian qua, việc cho phụ huynh xem camera trực tuyến trong lớp học của con đã phổ biến ở các trường mầm non ngoài công lập, nhóm lớp độc lập tư thục. Tại nhiều quận, huyện, TP.Thủ Đức (TP.HCM) thời gian qua cũng có nhiều trường mầm non công lập triển khai cho phụ huynh xem camera trực tuyến phòng học.

Làm thế nào để camera trực tuyến phát huy tác dụng, không ảnh hưởng tới quyền riêng tư trẻ em hay trở thành áp lực cho các giáo viên, nhân viên chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ khi cũng có hiện tượng một số phụ huynh dành nhiều thời gian "canh" camera và "bắt lỗi" giáo viên? Một cán bộ quản lý trường mầm non tại TP.HCM cho biết trước khi triển khai tới phụ huynh, nhà trường cũng có các buổi lấy ý kiến, trò chuyện, trao đổi với các phụ huynh, giáo viên, nhân viên các nguyên tắc an toàn khi sử dụng. Các bên thống nhất các nội dung làm sao để camera trường học phát huy mặt tích cực trong giáo dục, tăng cường kết nối giữa nhà trường - phụ huynh, không trở thành rào cản để thực hiện các mục tiêu trong giáo dục trẻ.