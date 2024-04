Gắn camera trong lớp mầm non có xóa được bạo hành, như vụ Tí Bo không?

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam trả lời báo chí chiều 25.4 NGUYỄN ANH

Chiều nay, 25.4, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam đã trả lời báo chí nhiều vấn đề "nóng" về giáo dục TP.HCM trong tuần qua. Một trong số đó là vụ việc bạo hành trẻ em tại lớp mẫu giáo độc lập Tí Bo (P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Cấp học mầm non được cả TP quan tâm

Tại buổi họp báo, ông Lê Hoài Nam cho biết mầm non là cấp học được cả TP quan tâm, đầu tư chính sách, đảm bảo cho việc chăm sóc tốt nhất cho trẻ em mầm non. Trẻ em tại các nhóm trẻ tư thục độc lập, nhóm trẻ ở khu công nghiệp khu chế xuất... đều có các chính sách hỗ trợ, được cụ thể bằng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

Ông Nam nhìn nhận sự việc xảy ra tại lớp mẫu giáo độc lập Tí Bo tại TP.Thủ Đức là rất đáng tiếc, song cũng cho Sở các kinh nghiệm trong công tác quản lý. Về vụ việc bạo hành trẻ tại lớp mẫu giáo Tí Bo, lớp này đã bị đình chỉ hoạt động ngay, Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, UBND phường đã tới thăm hỏi, động viên các cháu nhỏ và gia đình, chuyển lớp chuyển trường cho các cháu khác trong lớp mẫu giáo này.

Niêm phong lớp mẫu giáo Tí Bo chiều 24.4 TRANG THƯ

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết Sở sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, để không xảy ra những sự việc đáng tiếc như vừa qua.

Ông Nam cho biết đã có nhiều giải pháp đề xuất cho việc tăng cường quản lý, giám sát cơ sở giáo dục mầm non, như tăng cường đội ngũ quản lý từ trường công lập sang hỗ trợ các cơ sở giáo dục độc lập; hay tăng cường camera giám sát, các giải pháp đã được triển khai. "Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra nếu chỉ quản lý theo các quy định thì chưa đủ mà còn phải cần tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ làm giáo viên làm mầm non, làm sao để tất cả đều có trách nhiệm, tình yêu thương với trẻ em, để không còn xảy ra những sự việc đáng tiếc như vừa rồi", ông Lê Hoài Nam nói.

Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức nói gì về việc gắn camera trong lớp mầm non?

Tại buổi họp báo chiều nay, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, cho biết TP.Thủ Đức hiện có 273 nhóm lớp, 210 trường. P.Linh Đông có 6 trường ngoài công lập, 6 nhóm lớp.

Bà Hiền cho biết thời gian qua, Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức đã tổ chức các buổi tập huấn, chuyên đề "Kiểm soát cảm xúc, giảm stress cho giáo viên mầm non" dành cho các giáo viên ngoài công lập, nhằm phòng tránh, ngăn ngừa những hành vi bạo hành trẻ em, phòng chống bạo lực đối với trẻ.

Tất cả các buổi họp hiệu trưởng, nhóm trưởng đều có quán triệt việc an toàn cho trẻ tại trường mầm non và quy tắc ứng xử của giáo viên mầm non. 100% các cơ sở giáo dục đều tham dự buổi chuyên đề về phòng chống bạo lực học đường; bình đẳng giới, trường học hạnh phúc. Hàng năm UBND TP.Thủ Đức đều có kế hoạch kiểm tra các đơn vị mầm non ngoài công lập, phối hợp với Công an TP.Thủ Đức, UBND các phường kiểm tra, đánh giá chất lượng các cơ sở giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, phát biểu chiều nay NGUYỄN ANH

"Câu chuyện xảy ra ở Linh Đông là trường hợp cá biệt, là sự việc rất đáng tiếc. Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT, UBND TP.Thủ Đức, Phòng GD-ĐT sẽ tăng cường, tổ chức thêm những buổi trao đổi, thường xuyên phối hợp với UBND các phường, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, khu phố, tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục tư thục, để hạn chế tối đa bạo hành trong trường học", bà Hiền nói.

Bà Hiền cho hay tại các trường mầm non công lập của TP.Thủ Đức và các trường phổ thông, việc lắp đặt hệ thống camera đã được thực hiện để phục vụ cho công tác quản lý, đảm bảo an ninh, camera được lắp đặt ở những khu vực chung. Thực tế hiện nay, đối với các trường mầm non ngoài công lập, việc lắp camera trong lớp học để phụ huynh có thể theo dõi hoạt động của con em trong lớp. Việc này do thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường, việc lắp đặt camera này phải được sự thống nhất giữa cơ sở mầm non và ban đại diện cha mẹ học sinh. Việc lắp camera trong lớp học phải đảm bảo quyền riêng tư, tránh tạo áp lực cho người giáo viên đứng lớp và cũng nhằm mục tiêu bảo vệ hình ảnh của học sinh.

Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức khẳng định: "Để tránh bạo lực, bạo hành trong trường học, việc quan trọng nhất là giáo viên phải quan tâm đến từng em học sinh, tự điều chỉnh hành vi của mình sao cho đúng với chuẩn mực sư phạm, ngăn ngừa, phòng chống các hành vi bạo lực trẻ em và thực hiện nghiêm những quy tắc đạo đức nhà giáo".