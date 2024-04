Sau vụ cô đánh trẻ gây phẫn nộ: Yêu cầu đảm bảo an toàn trẻ mầm non

Chủ lớp mẫu giáo Tí Bo, bà Lâm Thị Bạch Nga ngồi đè lên người trẻ, ép ăn khiến bé hoảng sợ, khóc nhiều, ảnh hưởng tâm lý CẮT TỪ CLIP

Liên quan vụ việc cô đánh trẻ xảy ra ở lớp mẫu giáo Tí Bo, chiều 24.4, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu đã ký công văn về vấn đề chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo đối với trẻ, gửi tới Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức.

Bà Châu đề nghị Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức báo cáo kết quả giải quyết sự việc đối với lớp mẫu giáo Tí Bo trước ngày 25.4.2024. Đồng thời, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện nghiêm túc những văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT về công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức "phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập; báo cáo kết quả kiểm tra về Sở GD-ĐT trước ngày 10.5.2024; kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cá nhân, đơn vị sai phạm".

"Tổ chức rút kinh nghiệm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo của cán bộ quản lý, chủ nhóm - lớp, giáo viên và nhân viên cấp học mầm non. Các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ; thực hiện đúng tiến độ khung thời gian năm học 2023-2024", bà Châu đề nghị Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức nghiêm túc thực hiện các yêu cầu.

Niêm phong lớp mẫu giáo Tí Bo, đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo này (ảnh chụp chiều 24.4)

THƯ TRANG

Hôm nay (24.4), UBND P.Linh Đông (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã có báo cáo "kết quả làm việc về vụ việc bạo hành trẻ em tại lớp mẫu giáo Tí Bo".



Theo báo cáo, vụ việc cô đánh trẻ xảy ra tại lớp mẫu giáo Tí Bo (149 đường Linh Đông, P. Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) vào khoảng 9 giờ đến 10 giờ 30 ngày 11.4.2024. Người thực hiện hành vi bạo hành trẻ em là bà Lâm Thị Bạch Nga, chủ lớp mẫu giáo Tí Bo.

Lớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FANPAGE

Tại buổi làm việc với UBND P.Linh Đông, bà Lâm Thị Bạch Nga đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Bà Nga xác nhận đã bạo hành 2 bé. Bé đầu tiên là Nguyễn Th.C, sinh năm 2019. Bé không chịu ăn, khóc, bịt miệng, bị bà Nga ngồi đè lên người ép ăn quýt, dẫn đến bé hoảng sợ, khóc nhiều, ảnh hưởng đến tâm lý trẻ.

Bé thứ hai là Tr.M.H sinh năm 2018. Bé nghịch làm hư đồ chơi, bà Nga dùng viên gạch nhựa màu đỏ (là đồ chơi trong lớp) đánh vào đầu bé và dùng tay tát vào mặt bé, dẫn đến bé hoảng sợ, khóc nhiều, ảnh hưởng đến tâm lý trẻ.

Sáng 24.4, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, cho biết Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức đã yêu cầu đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo Tí Bo, yêu cầu công an xác minh xử lý chủ nhóm lớp theo quy định pháp luật.

"Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, TP.HCM không chấp nhận hành vi bạo hành, sẽ xử lý nghiêm tất cả đơn vị có những trường hợp tương tự. Riêng trẻ của nhóm lớp này sẽ được hỗ trợ chuyển chỗ học theo yêu cầu của phụ huynh", ông Nguyên khẳng định với phóng viên Báo Thanh Niên.

Sau vụ cô đánh trẻ gây phẫn nộ, lớp mẫu giáo Tí Bo đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 25.4.2024. UBND phường Linh Đông chỉ đạo công an phường tiếp tục làm việc, xác minh thông tin, tham mưu xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm của bà Lâm Thị Bạch Nga.