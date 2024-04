Bé trai nghi bị cô giáo đánh, đè nhét thức ăn: Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức nói gì?

Bé trai bị cô giáo đè ra sàn, ngồi lên bụng, dùng đầu gối kẹp chặt đầu để nhét thức ăn vào miệng trong lúc bé đang khóc CẮT TỪ CLIP

Tối 23.4, mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai nghi bị cô giáo bạo hành. Trong clip, bé trai bị cô giáo (mặc áo màu đen, quần xám) ép vào góc tường, dùng vật góc cạnh bằng nhựa đập vào đầu, dùng tay tát vào mặt. Bé trai sợ hãi, khóc lớn, dùng tay che mặt. Tiếp đó, một đoạn clip khác thể hiện cô giáo này đè bé trai xuống sàn, cô giáo ngồi lên bụng, dùng đầu gối kẹp đầu bé và nhét thức ăn vào miệng trong lúc bé đang khóc. Vụ việc diễn ra ngay trước mặt nhiều em bé khác trong lớp, các bé đều khiếp sợ.



Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại lớp mẫu giáo Tí Bo (đường Linh Đông, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Cô giáo trong đoạn clip được xác định tên Ng.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên sáng 24.4, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết: "Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức đã yêu cầu đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo Tí Bo, yêu cầu công an xác minh xử lý chủ nhóm lớp theo quy định pháp luật".

"Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, TP.HCM không chấp nhận hành vi bạo hành, sẽ xử lý nghiêm tất cả đơn vị có những trường hợp tương tự. Riêng trẻ của nhóm lớp sẽ được hỗ trợ chuyển chỗ học theo yêu cầu của phụ huynh", ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên khẳng định.

Lớp mẫu giáo Tí Bo sáng nay, 24.4 TRẦN DUY KHÁNH

Ngày 24.4, nguồn tin Báo Thanh Niên xác nhận, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp Công an P.Linh Đông khẩn trương điều tra vụ bé trai nghi bị bạo hành tại lớp mẫu giáo trên địa bàn. Trong sáng 24.4, Công an P.Linh Đông và các đơn vị liên quan đã đến lớp mẫu giáo Tí Bo, mời làm việc, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera phục vụ công tác điều tra.

Lớp mẫu giáo Tí Bo là lớp mẫu giáo độc lập (tư thục). Sau vụ việc bé trai nghi bị cô giáo đánh, nhét thức ăn vào miệng, trên fanpage Facebook của lớp mẫu giáo này liên tục bị người sử dụng mạng xã hội vào thả các "icon" phẫn nộ và để lại các bình luận thể hiện sự bức xúc vì hành vi bạo hành trẻ em.