Phòng ngừa bạo hành: Tăng cường rà soát, kiểm tra các nhóm trẻ độc lập

Một hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các cô giáo mầm non diễn ra tại một trường mầm non TP.HCM THÚY HẰNG

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên chiều 6.3, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đã triển khai đầy đủ Thông tư 49 ngày 31.12.2021 của Bộ GD-ĐT tới các cơ sở giáo dục mầm non và thực hiện nhiều đợt kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở, chấn chỉnh, điều chỉnh ngay cho đúng với Thông tư 49. Trong Thông tư 49, Bộ GD-ĐT đưa ra những quy định cụ thể về tổ chức, quản lý, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục đối với nhóm trẻ độc lập (quy mô tối đa 7 trẻ và trên 7 trẻ), lớp mẫu giáo độc lập và lớp mầm non độc lập.

TP.HCM có hơn 1.700 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Hiện toàn TP.HCM có hơn 1.700 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Công tác giám sát, quản lý các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo này thường xuyên được siết chặt.

Từ trước đến nay, Phòng Giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM thường xuyên yêu cầu các phòng GD-ĐT quận, huyện tăng cường rà soát, kiểm tra các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập không đúng trong Thông tư 49; đồng thời thường xuyên kiểm tra trình độ của giáo viên có đủ, đúng và phù hợp với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập hay không.

"Giáo viên phải đủ mới có thể đảm đương công việc. Cơ sở vật chất phải luôn luôn được tăng cường mới đáp ứng được chương trình cho trẻ. Chúng tôi đã đi kiểm tra trực tiếp rất nhiều. Từ lúc dịch đến bây giờ, đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra rất nhiều, hơn 100 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Tới nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập nào, mình thấy cái gì chưa phù hợp thì mình phải điều chỉnh ngay", bà Lương Thị Hồng Điệp nói.

Trẻ em trong một trường mầm non Đ.N.T

"Việc cấp phép cho mỗi cơ sở giáo dục mầm non là chính quyền địa phương, còn quản lý chuyên môn có đảm bảo các điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc trẻ không thì trách nhiệm một phần thuộc về phòng GD-ĐT. Làm sao để chính quyền địa phương cùng phối hợp giám sát, quản lý thật kỹ, đảm bảo an toàn nhất cho trẻ", bà Điệp nói thêm.

Theo bà Điệp, khi thấy có những gì chưa phù hợp ở các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, Phòng Giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM cũng sẽ đưa vào nội dung trong buổi bồi dưỡng chuyên môn, để nhắc nhở chung tất cả trường, lớp, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Các vấn đề được nhắc nhở thường xuyên từ việc gắn biển tên cơ sở giáo dục cho đến điều kiện cơ sở vật chất, chương trình, hoạt động cho trẻ…

"Trước những vụ việc bạo hành trẻ em gây rúng động ở các địa phương khác, chúng tôi cũng tuyên truyền rộng rãi bài viết từ báo chí tới các cơ sở giáo dục mầm non. Để những bài viết như thế sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh một lần nữa tới các cơ sở giáo dục mầm non, làm sao để chúng ta cùng chăm sóc, bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất", bà Điệp nói.

Các cô giáo trong buổi tập huấn triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" tại TP.HCM THÚY HẰNG

Cha mẹ tỉnh táo lựa chọn nơi để gửi gắm con mình

Thời gian qua công tác quản lý, giám sát cơ sở giáo dục mầm non từ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập tại TP.HCM được thực hiện khá tốt. Chính quyền địa phương, công an khu vực có sự phối hợp chặt chẽ, cùng với sự chỉ đạo, quản lý của phòng GD-ĐT quận, huyện.

Sở GD-ĐT cũng thường xuyên thực hiện các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn. Các hoạt động bồi dưỡng này tiếp cận rộng rãi tới giáo viên, nhân viên làm việc trong nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ ở khắp các cơ sở giáo dục từ công lập, ngoài công lập.

Tuy nhiên, bà Điệp lưu ý, để phối hợp cùng cơ quan quản lý trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ em thì trước tiên, chính phụ huynh, người thân của trẻ cũng phải quan tâm đến địa điểm, trường, lớp, nhóm trẻ… mà các con sẽ học.

Theo Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM, phụ huynh phải tỉnh táo tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng xem nơi đó được nhà nước cấp phép hay chưa. Nơi đó càng phải đủ điều kiện thì trẻ em càng được an toàn, để đến trường, đến lớp thật sự là sự bình an và những ngày vui.