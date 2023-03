Bé 17 tháng bị người trông trẻ đánh tử vong: Để không còn những chuyện đau lòng

Đáng chú ý, nơi trông giữ em bé này là cơ sở tự phát trong khu dân cư, hoàn toàn không có giấy phép hoạt động và người giữ trẻ không có chứng chỉ chuyên môn, bằng cấp.

Theo các phụ huynh và những người làm trong lĩnh vực giáo dục, để ngăn ngừa những chuyện đau lòng này, trước khi quyết định gửi con ở đâu, các bậc làm cha mẹ hãy tỉnh táo lựa chọn các nhóm trẻ độc lập/cơ sở giáo dục mầm non có đầy đủ tính pháp lý, đừng giao trứng cho ác.

Bên trong nơi trông trẻ trái phép, người trông trẻ bạo hành khiến bé 17 tháng tuổi tử vong

Q.A

N ỖI KHỔ CỦA GIA ĐÌNH CÓ CON NHỎ Ở THÀNH PHỐ LỚN

Ngày 31.12.2021, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục có hiệu lực từ ngày 15.2.2022 trong đó có ghi rõ những quy định trong tổ chức, quản lý, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục, với nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 7 trẻ, nhóm trẻ độc lập quy mô trên 7 trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập. Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều người giữ trẻ trái phép tại nhà, không thực hiện theo quy định của pháp luật, bạo hành trẻ em dã man. Trước vụ việc ở H.Thường Tín, hồi đầu năm 2023, một người trông trẻ trái phép ở Q.Tân Phú (TP.HCM) cũng đánh trẻ bị dập não gây rúng động.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ P.14, Q.10, TP.HCM, thừa nhận cái khó của rất nhiều gia đình có con nhỏ ở các thành phố lớn, đó là khi con 6 tháng (hoặc sớm hơn) phải tìm nơi gửi con để đi làm trong khi không phải gia đình nào cũng có ông bà, người thân tin cậy có thể gửi con trông chừng giúp. Đau lòng nhất là nhiều gia đình công nhân, với đồng lương thấp, nên đành chấp nhận gửi con ở những nơi trông trẻ tự phát, không có giấy phép với chi phí thấp để có thể đi làm.

Đ ỪNG NGẠI HỎI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

"Mỗi nhà mỗi cảnh, khó có thể cho một lời khuyên chung cho tất cả mọi người. Nhưng tôi nghĩ rằng cha mẹ là người sinh ra đứa trẻ, trước tiên cần có trách nhiệm trong sự tỉnh táo lựa chọn người mà mình sẽ gửi con tin cậy, cơ sở giáo dục mầm non hay nhóm trẻ/lớp mẫu giáo độc lập đầy đủ giấy tờ pháp lý để trông chừng con mình", bà Thủy nói.

Cô Hà Ngọc Nga, quản lý chuyên môn Trường mầm non Tatuschool, TP.Thủ Đức, TP.HCM, khẳng định điều đầu tiên mà phụ huynh cần phải chắc chắn về nơi mà con chúng ta được gửi đến, đi học đó là nhóm trẻ độc lập/các cơ sở giáo dục mầm non này phải có đầy đủ tính pháp lý, được thể hiện trong quyết định thành lập cơ sở giáo dục đó. Trên các biển tên trường/cơ sở giáo dục mầm non làm đúng quy định của Bộ GD-ĐT thì góc bên phải luôn thể hiện quyết định thành lập.

Cơ sở trông giữ trẻ trái phép Q.A

"Quy trình cấp phép cho bất cứ cơ sở giáo dục mầm non nào cũng phải thực hiện rất nghiêm ngặt, từ cơ sở vật chất, bếp ăn có đáp ứng một chiều, bằng cấp của người chủ cơ sở, chứng chỉ chuyên môn, bằng cấp của các giáo viên… Do đó, khi cơ sở trông giữ trẻ chưa có giấy phép là chưa được cơ quan chính quyền địa phương thẩm định, như vậy, phụ huynh làm sao có thể tin tưởng gửi con mình?", cô Nga nói.

Theo cô Nga, khi đến tìm hiểu một nhóm trẻ/cơ sở giáo dục nào, phụ huynh đừng ngần ngại hỏi ngay người quản lý đơn vị đó về giấy phép thành lập cơ sở, bởi đây là một yêu cầu chính đáng và mình đang bảo vệ con mình. Tiếp đến, phụ huynh có thể hỏi về trình độ, bằng cấp của giáo viên, những bảo mẫu, người chăm sóc, nuôi dạy con mình. Bởi những người được đào tạo bài bản, có sự am hiểu tâm lý phát triển của trẻ, thường sẽ có những xử lý đúng đắn trước các tình huống. Nhưng tất nhiên, không phải cứ cầm tấm bằng CĐ, ĐH về giáo dục mầm non có thể trở thành các giáo viên tốt, để làm nghề cần sự yêu thương, bao dung, nhẫn nại, thấu hiểu trẻ em…

Theo cô Nga, phụ huynh nên có sự tìm hiểu kỹ lưỡng nhóm trẻ/cơ sở giáo dục nơi mình sẽ gửi con đến. Phụ huynh có thể bất ngờ hỏi đại diện nhóm trẻ/cơ sở giáo dục mầm non về quy trình cơ bản xử lý khi trẻ gặp tai nạn trong trường, hay hỏi về địa điểm bệnh viện nơi gần nhất để xem nhà trường có quy trình bài bản, minh bạch, chuyên nghiệp trong xử lý tình huống không. Hay phụ huynh có thể đến trường trong giờ học, dành thời gian để quan sát những phản ứng của cô với các trẻ khác xem môi trường giáo dục ở đây ra sao.

"Cha mẹ hãy thật sự để tâm đến em bé của mình, quan sát những biểu hiện, cảm xúc của con trước khi bước vào trường, khi trở về nhà. Việc quan sát thể chất, sự tỉnh táo của con, việc con có ói không, có sốt không, hay tâm trạng hoảng loạn không… sẽ giúp đồng hành trong việc chăm sóc, giáo dục con, bảo vệ an toàn cho con", cô Hà Ngọc Nga nói.