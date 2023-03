Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: 2 bảo mẫu hối hận, nhận sai

Hối hận muộn màng

Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi P.T.Đ tử vong sau khi được gửi tại một cơ sở trông trẻ trên địa bàn xã Vạn Điểm (H.Thường Tín, Hà Nội), Công an H.Thường Tín tiếp tục tạm giữ các nghi phạm Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi), cùng trú tại TT.Phú Minh (H.Phú Xuyên, Hà Nội), để điều tra về hành vi giết người.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Nhiều lần nhận trông trẻ trái phép

Tại cơ quan điều tra trưa 4.3, cả 2 bảo mẫu An và Lành đều bật khóc khi làm việc với điều tra viên.

Nghi phạm An khai, bản thân tốt nghiệp trung cấp sư phạm và cũng được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ. Hiện tại, ở lớp 2 bảo mẫu An và Lành trông coi khoảng 10 cháu. "Tôi có hành vi dẫm lên đầu, tai và đạp vào tai bé Đ. Tôi không lường trước được hậu quả xảy ra như thế này. Tôi rất hối hận vì để lại hậu quả đau đớn cho gia đình nạn nhân", nghi phạm An khai.

Trong khi đó, bảo mẫu Lành khai, trước đây đi làm thuê, cách đây khoảng 1 năm cùng nghi phạm An trông trẻ tại địa chỉ trên. Nghi phạm Lành có 2 con nhỏ sinh năm 2019 và 2020.

Bảo mẫu Lành cho hay, bé Đ. đi học được hơn 10 ngày, có hôm quấy, hôm khóc. Những hôm bé Đ. quấy, khóc thì bị Lành túm cổ áo, dùng tay đẩy xuống nền xốp và quát để bé nín. "Trong lúc bé Đ. không nín, tôi có tát vào má cháu 2 cái", nghi phạm Lành nói và cho biết nhận thức được hành vi của mình là sai.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 7 giờ 30 ngày 23.2, cháu Đ. được mẹ đưa đến giao cho các bảo mẫu An và Lành trông giữ cùng 6 bé khác. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, các nghi phạm An và Lành đưa các cháu vào phòng ngủ để quản lý thì cháu Đ. khóc, chạy ra bên ngoài và đứng ở cửa lớp. Thấy vậy, các nghi phạm Lành và An liền đánh đập cháu Đ. dã man.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khi bố mẹ đến lớp đón con thì được 2 đối tượng thông báo là bé Đ. tự ngã.

Trong những ngày tiếp theo, bé Đ. được gia đình đưa đến lớp. Sáng 26.2, khi bé Đ. khóc, bảo mẫu An đã đạp vào bụng Đ. khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, các nghi phạm An và Lành gọi gia đình cháu bé đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng tình trạng sức khỏe của bé Đ. trở nặng. Đến chiều 2.3 thì nạn nhân tử vong.

Kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ. là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não.

Liên quan đến vụ việc trên, đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng công an H.Thường Tín, cho biết ngay khi nhận được tin từ quần chúng nhân dân, đơn vị xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng và phức tạp.

Theo đại tá Tần, đây là nhóm trẻ tự phát, tự lập, không có công cụ phương tiện đảm bảo cho lớp học. Nhân chứng lại là các cháu bé chưa biết nói, còn 2 cô giáo có thời gian quanh co chối tội.

"Qua những vết thương trên người cháu bé, chúng tôi nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã phối hợp với các đơn vị cơ quan chức năng thành phố vào cuộc quyết liệt để truy tố, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật", đại tá Tần thông tin.

Người đứng đầu Công an H.Thường Tín cho rằng, đây là khe hở của công tác quản lý nhà nước liên quan đến các nhóm trẻ, nhà trẻ tự phát. Qua sự việc này, các phụ huynh có con nhỏ nên gửi các cháu đến các nhà trẻ đủ điều kiện trông giữ và nuôi dạy.

