Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: 'Không nghĩ 2 người còn trẻ mà dã man thế'

Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi P.T.Đ tử vong sau khi được gửi tại một cơ sở trông trẻ trên địa bàn xã Vạn Điểm, Công an H.Thường Tín đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các nghi phạm Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi), cùng trú tại TT.Phú Minh (H.Phú Xuyên, Hà Nội), để điều tra về hành vi giết người.

Các đối tượng Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Các nghi phạm Lành và An là 2 bảo mẫu đánh đập dã man bé Đ. khiến cháu bé bất tỉnh, rồi báo cho gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bé Đ. quá nặng, đến chiều 2.3 thì không qua khỏi.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND TT.Phú Minh, cho biết các nghi phạm An và Lành về làm dâu của 2 gia đình tại địa phương nhiều năm nay. Trước khi xảy ra vụ việc, họ chưa có điều tiếng gì.

"Gia đình nhà chồng của 2 bảo mẫu này có bố, mẹ đều làm cán bộ, chấp hành tốt những chính sách của địa phương. Ban ngày, An và Lành đi dạy học tại xã Vạn Điểm nên chúng tôi cũng ít tiếp xúc. Hôm qua, khi đọc được sự việc chúng tôi cũng hết sức bất ngờ, không nghĩ 2 người còn rất trẻ nhưng lại có hành động dã man đến thế", ông Trung nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Vạn Điểm, cho hay 2 bảo mẫu An và Lành từng nhiều lần nhận trông trẻ trái phép, nhiều năm nay cứ một vài tháng lại chuyển địa điểm. Chính quyền cũng phát hiện và đã lập biên bản xử phạt, đình chỉ nhưng họ vẫn tiếp tục nhận học sinh.

Nơi nhận trông trẻ trái phép của An và Lành đã bị đình chỉ H.N

"Lần gần đây nhất, An và Lành thuê nhà của một hộ dân trong xã để mở nhóm trông trẻ từ năm ngoái. Tuy nhiên, địa điểm không có biển, bảng và giấy phép hoạt động; sau đó xảy ra vụ việc khiến bé Đ. tử vong", ông Hà Nói.

Theo điều tra của Công an H.Thường Tín, bước đầu các nghi phạm An và Lành khai, cháu Đ. tự ngã. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối chiếu với bằng chứng, tài liệu, kết hợp quá trình đấu tranh với 2 đối tượng, cơ quan công an nhận thấy nhiều điểm bất thường và tiếp tục đấu tranh. Sau 1 ngày, 2 đối tượng đã thừa nhận có hành vi đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu Đ. khiến nạn nhân tử vong.

Kết quả sơ bộ xác định, nguyên nhân tử vong của cháu Đ. là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não.