Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Nạn nhân bị 2 cô giáo bạo hành dã man

Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi P.T.Đ tử vong sau khi được gửi tại một cơ sở trông trẻ trên địa bàn xã Vạn Điểm (H.Thường Tín, Hà Nội), ngày 3.3, Công an H.Thường Tín đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) cùng trú tại TT.Phú Xuyên (H.Phú Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Các đối tượng Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành (phải) tại cơ quan công an CACC

Tại cơ quan điều tra, bước đầu An và Lành khai, cháu Đ. tự ngã. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ đối, chiếu với bằng chứng, tài liệu, kết hợp với quá trình đấu tranh với 2 đối tượng, cơ quan công an nhận thấy nhiều điểm bất thường và tiếp tục đấu tranh. Sau 1 ngày, 2 đối tượng đã thừa nhận có hành vi đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu Đ. khiến nạn nhân tử vong.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 ngày 23.2, cháu Đ. được mẹ đưa đến giao cho An và Lành trông giữ cùng 6 bé khác. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào phòng ngủ để quản lý thì cháu Đ. khóc, chạy ra bên ngoài và đứng ở cửa lớp. Thấy vậy, Lành và An liền dùng tay, chân đánh đập cháu Đ. dã man.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khi bố mẹ đến lớp đón con thì được 2 đối tượng thông báo là Đ. tự ngã.

Trong những ngày tiếp theo, bé Đ. tiếp tục được gia đình đưa đến lớp. Sáng 26.2, khi Đ. khóc, An đã đạp vào bụng Đ. khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng tình trạng sức khỏe của bé Đ. trở nặng. Đến chiều 2.3 thì nạn nhân tử vong.



Kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ. là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não.