Khởi tố, bắt giam 2 bảo mẫu bạo hành khiến bé trai 17 tháng tuổi tử vong

Trưa 5.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Thường Tín cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) cùng trú TT.Phú Minh (H.Phú Xuyên, Hà Nội) để làm rõ tội giết người. An và Lành là 2 bảo mẫu đã bạo hành khiến bé P.T.Đ (17 tháng tuổi, trú xã Vạn Điểm, H.Thường Tín) tử vong. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.



Bị can Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành tại cơ quan điều tra. Đây là 2 bảo mẫu đã bạo hành khiến bé P.T.Đ (17 tháng tuổi) tử vong CÔNG AN CUNG CẤP





Bước đầu, Công an H.Thường Tín xác định, sáng 23.2, bé Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành để gửi. Khoảng 9 giờ cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài.

Lúc này, Lành bực tức nên bế Đ. lên rồi ném xuống khiến đầu Đ. đập xuống nền nhà. Sau đó, Lành tiếp tục tát nạn nhân. An thấy vậy cũng dùng chân đạp vào bụng, ngực và đá vào đầu cháu bé.

Khoảng 16 giờ ngày 23.2, bố Đ. đến đón thì Lành và An nói cháu tự ngã. Những ngày sau, Đ. vẫn được gia đình đưa đến lớp gửi.

Đến sáng 26.2, thấy bé Đ. khóc An tiếp tục dùng chân đạp vào bụng bé khiến bé bất tỉnh. Sau đó An và Lành gọi gia đình đến và cùng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Đến chiều 2.3, Đ. tử vong.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ. là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não.