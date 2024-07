Hàng ngàn giáo viên mầm non lớp độc lập sắp được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo

Cô giáo mầm non và trẻ tại lớp mầm non độc lập Thiên Thần Bé Thơ, Q.11, TP.HCM PHƯƠNG THẢO

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM mới cho biết thành phố luôn có mục tiêu xây dựng các lớp học hạnh phúc trong các trường học hạnh phúc. Đặc biệt, với gần 1.900 nhóm lớp mầm non độc lập, Sở GD-ĐT mong muốn tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chuyên môn và đạo đức nhà giáo cho các giáo viên mầm non.

Do đó, theo kế hoạch, trong năm học mới 2024-2025 các buổi bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao đạo đức nhà giáo cho các giáo viên ở nhóm lớp độc lập sẽ được tổ chức luân phiên theo từng cụm (TP.HCM hiện có 4 cụm chuyên môn, mỗi cụm bao gồm nhiều phòng GD-ĐT quận/huyện/TP.Thủ Đức).



Một số hoạt động bồi dưỡng cho các giáo viên mầm non nhóm lớp độc lập sẽ có sự phối hợp với phía các trường đào tạo về sư phạm trên địa bàn TP.HCM.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết bên cạnh nội dung bồi dưỡng nâng cao về năng lực chuyên môn, đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử nghề nghiệp thì các hoạt động bồi dưỡng còn nhằm hướng dẫn các nhóm lớp độc lập có các giải pháp để thêm nhiều trẻ mẫu giáo của nhóm lớp được làm quen tiếng Anh theo Thông tư 50 của Bộ GD-ĐT.

Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố chủ đề "Giáo viên tài năng" dành cho các giáo viên cơ sở giáo dục mầm non độc lập THÚY HẰNG

Trong năm học 2023-2024, TP.HCM có 449 trường mầm non công lập trên tổng số 474 trường cho trẻ làm quen tiếng Anh, tỷ lệ 94,72%. Số trường ngoài công lập cho trẻ làm quen tiếng Anh là 401/787 trường, tỷ lệ 50,9%.Trong khi tỷ lệ này ở các lớp mẫu giáo độc lập ít hơn nhiều, chỉ có 20,7%.

Năm 2024, lần đầu tiên, ngành GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố chủ đề "Giáo viên tài năng" dành riêng cho các giáo viên cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Trước đó, ngày 4.5.2024, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành Kế hoạch 2660 về bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên mầm non ngoài công lập năm học 2024-2025. Theo kế hoạch, mức kinh phí là 1,8 triệu đồng/người do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Giáo viên mầm non nhóm lớp độc lập trong phần thi lý thuyết ở hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố THÚY HẰNG

Dự kiến các lớp bồi dưỡng này dành cho khoảng 3.000 người chưa tham gia các đợt bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trước đây. Đối tượng tham gia gồm cán bộ quản lý phụ trách bậc học mầm non tại phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và các quận, huyện; giáo viên trực tiếp giảng dạy và nhân viên có cam kết phục vụ lâu dài tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Công tác bồi dưỡng do Trường CĐ Sư phạm T.Ư TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn và các trường sư phạm trên địa bàn TP.HCM phụ trách.