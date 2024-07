Những giáo viên mầm non tài năng, xinh đẹp của TP.HCM

Các giáo viên mầm non được trao giải nhất sáng 10.7 THÚY HẰNG

Sáng nay, 10.7, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố chủ đề "Giáo viên tài năng" dành cho giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non độc lập năm học 2023-2024.



Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết năm học 2023 - 2024 đã đánh dấu những bước chuyển mạnh mẽ của ngành giáo dục TP.HCM, trong đó có giáo dục mầm non thành phố. Lần đầu tiên Sở GD-ĐT tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố chủ đề "Giáo viên tài năng" dành cho các giáo viên ở cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Từ tháng 9.2023, Sở GD-ĐT đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các phòng GD-ĐT của TP.Thủ Đức, 21 quận, huyện, về hội thi. Từ đó, các hội thi giáo viên mầm non tài năng lần lượt diễn ra ở cấp cơ sở, cấp quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phát biểu

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay có 1.280/3.030 giáo viên mầm non tham gia đạt giải giáo viên giỏi cấp cơ sở (tỷ lệ 40,89%), trong đó có 366/1.280 giáo viên đạt giải cấp quận, huyện, TP.Thủ Đức (tỷ lệ 28,59%). Sau đó, các phòng GD-ĐT đã chọn 70 giáo viên tiêu biểu tham dự hội thi cấp thành phố.

Hội thi cấp thành phố diễn ra từ tháng 3.2024 đến tháng 5.2024. Tại đây, các giáo viên mầm non thể hiện được kiến thức chuyên môn qua phần thi viết tự luận, trắc nghiệm các nội dung liên quan đến kiến thức chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp giáo viên mầm non. Đồng thời, các giáo viên thể hiện sự tự tin qua các phần thi tài năng như hát, múa, kể chuyện, đọc thơ, ảo thuật, chơi nhạc cụ…

Cô giáo mầm non Ngọc Trâm

Phần thi tài năng của thí sinh Lý Nguyễn Ngọc Trâm, giáo viên lớp mẫu giáo Khai Minh Trí, TP.Thủ Đức - giành giải nhất cấp thành phố

Kết quả chung cuộc, 70 giáo viên đã được nhận giấy chứng nhận của Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chứng nhận là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố chủ đề "Giáo viên tài năng" năm học 2023-2024. Trong đó có 8 giáo viên đạt giải nhất; 24 giáo viên đạt giải nhì và 38 giáo viên đạt giải ba.



Những giáo viên mầm non là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố chủ đề "Giáo viên tài năng" năm học 2023-2024 được ví như những bông hoa tài năng, xinh đẹp

Các giáo viên được trao giải nhất

Giáo viên Nguyễn Thùy Phương Thảo, lớp mầm non Thiên Thần Bé Thơ, Q.11, được trao giải nhì

Giáo viên Nguyễn Thị Hải, lớp mẫu giáo Tường Vy, Q.Tân Phú, đạt giải nhì

"Hội thi có sự lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ giáo viên mầm non của TP.HCM, từ đây rút ngắn dần khoảng cách giữa mầm non công lập và ngoài công lập. Đây cũng là dịp để các giáo viên thể hiện khả năng của mình, cùng giao lưu, học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn và thực hiện tốt nhiệm vụ nghề giáo viên mầm non, góp phần góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của thành phố", bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nói.

"Trong thời gian tới Sở GD-ĐT tiếp tục tổ chức các hội thi có ý nghĩa, đặc biệt hội thi dành cho giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Trong hội thi sẽ phát triển nhiều nội dung, đẩy mạnh phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Tôi rất mong lãnh đạo các Phòng GD-ĐT tiếp tục quan tâm tới các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, nâng cao năng lực, tạo điều kiện để các giáo viên được đạt chuẩn theo luật Giáo dục 2019. Đồng thời, các lãnh đạo Phòng GD-ĐT cần đẩy mạnh tuyên truyền tới các cơ sở giáo dục độc lập để thêm nhiều hơn nữa các giáo viên cùng tham gia hội thi", bà Lê Thụy Mỵ Châu phát biểu.

Các hội thi lần lượt được tổ chức ở cấp cơ sở, cấp quận, huyện, TP.Thủ Đức

Tới cấp thành phố, 70 giáo viên đã được nhận giấy chứng nhận của Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chứng nhận là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố chủ đề "Giáo viên tài năng" năm học 2023-2024