Giáo viên mầm non trổ tài múa rối, vừa đàn vừa hát

Phần kể chuyện sinh động từ một giáo viên mầm non nhóm, lớp độc lập THÚY HẰNG

Hôm qua và hôm nay, 25.4, Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố chủ đề: "Giáo viên tài năng" dành cho giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non độc lập do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức đã có hai buổi thi đầu tiên.

Hôm qua, 24.4, các giáo viên mầm non tiêu biểu từ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc cụm chuyên môn số 2 đã có mặt tại Trường mầm non 19/5, Q.7, TP.HCM để tham gia các phần thi.

Sáng nay, 25.4, hội thi tiếp tục diễn ra tại Trường mầm non Mai Vàng, Q.Gò Vấp, TP.HCM với các thí sinh là các giáo viên mầm non từ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập của cụm chuyên môn số 3.

Tại mỗi buổi thi, ban giám khảo và các khán giả đều đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác trước những phần thi tài năng của các giáo viên mầm non đến từ các lớp, nhóm trẻ độc lập, tư thục ở TP.HCM.

Giáo viên rất đa tài, người thể hiện khả năng chơi được cùng lúc nhiều nhạc cụ, người múa dẻo, người vừa đàn vừa hát. Có giáo viên mầm non còn vừa chơi đàn guitar vừa đọc vè trẻ em hay có cô giáo mầm non vừa kể câu chuyện xúc động Bông hoa cúc trắng, vừa biểu diễn múa rối, minh họa động tác của các nhân vật...

Giáo viên một lớp mầm non ở Q.Tân Phú thi tài năng với phần đàn piano điện bài 'Bèo dạt mây trôi', trước đó giáo viên này cũng vừa chơi đàn guitar vừa đọc vè thiếu nhi

Phát biểu trước hội thi vào sáng nay, 25.4, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nói: "Khi chọn nghề giáo, tất cả các thầy cô giáo đều xác định được trách nhiệm đầu tiên là nâng cao chất lượng việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, đó là nhiệm vụ hàng đầu của tất cả chúng ta".

"Đây là năm đầu tiên ngành giáo dục thành phố có Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố chủ đề: "Giáo viên tài năng" dành cho giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Đây là dịp để các giáo viên mầm non các cơ sở độc lập cùng giao lưu, học hỏi, nâng cao tay nghề, trau dồi kiến thức chuyên môn của mình, để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của nghề giáo", bà Lê Thụy Mỵ Châu khẳng định.

Cô giáo vừa múa rối, vừa kể chuyện Bông hoa cúc trắng THÚY HẰNG

Cô giáo mầm non vừa đàn vừa hát THÚY HẰNG

Cô giáo trổ tài vẽ tranh

Giáo viên đa tài, chơi được nhiều loại nhạc cụ cùng lúc THÚY HẰNG

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành giáo dục cũng như của mỗi cơ sở giáo dục mầm non trên toàn thành phố, đồng thời ngày càng rút ngắn dần khoảng cách giữa công lập và ngoài công lập.

Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố chủ đề: "Giáo viên tài năng" dành cho giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tạo điều kiện để các giáo viên mầm non cùng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng nghề nghiệp của giáo viên mầm non. Hội thi phát huy vai trò, trách nhiệm lòng yêu nghề, yêu trẻ của giáo viên mầm non. Đặc biệt, đây cũng là dịp để xây dựng môi trường thân thiện giúp đội ngũ giáo viên ngoài công lập giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Ngoài thi tài năng, thí sinh còn tham gia thi lý thuyết, ứng xử tình huống sư phạm THÚY HẰNG

Hội thi được tổ chức ở 4 cụm chuyên môn, mỗi cụm 18 giáo viên dự thi. Sau hôm nay, sẽ còn 2 buổi thi của 2 cụm chuyên môn khác, trước khi tới lễ tổng kết, trao giải.

Nội dung của hội thi được tổ chức dưới các phần thi gửi bài viết, hình ảnh về giải pháp xây dựng môi trường tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ; trắc nghiệm về kiến thức đạo đức nghề nghiệp giáo viên mầm non và thi tài năng.

Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục thành phố sẽ tổ chức lễ trao giải, trao 8 giải nhất; 24 giải nhì và 40 giải ba cho các giáo viên.

Hội thi được tổ chức ở 4 cụm chuyên môn, mỗi cụm 18 giáo viên dự thi THÚY HẰNG

Theo dõi các phần thi của các giáo viên mầm non, bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, chuyên viên Tổ mầm non, Phòng GD-ĐT Q.7, TP.HCM, cho biết thật sự bất ngờ trước tài năng, kiến thức chuyên môn của các giáo viên các lớp, nhóm trẻ mầm non độc lập. Theo bà Hồng, điều này là vô cùng có ý nghĩa bởi giáo dục công lập và ngoài công lập cùng song hành với nhau. Khi các giáo viên cơ sở giáo dục độc lập tài năng, giỏi nghề, yêu trẻ sẽ ngày càng kiến tạo môi trường giáo dục chất lượng, an toàn cho trẻ, giúp phụ huynh càng yên tâm về nơi học tập của con em mình.