Chỉ đạo mới nhất của Sở GD-ĐT TP.HCM về phổ cập mầm non

Trẻ mầm non ở TP.HCM cùng cô giáo trong một hoạt động trên lớp NHẬT THỊNH

Đó là một trong những yêu cầu của Sở GD-ĐT TP.HCM trong văn bản mới nhất về việc tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, đồng thời rà soát một số điều kiện hướng đến phổ cập mầm non cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi.

Trong văn bản, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu đề nghị các phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, quận, huyện; những trường mầm non trực thuộc quan tâm thực hiện các nội dung. Đầu tiên là tiếp tục tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đảm bảo thực hiện các quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24.3.2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22.3.2016 của Bộ GD-ĐT về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc phối hợp rà soát, cập nhật đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu thống kê phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Trẻ em Trường mầm non Tuổi Thơ 7, Q.3, TP.HCM NHẬT THỊNH

Đồng thời, các địa phương, đơn vị trực thuộc cần lưu ý rà soát số liệu trẻ khuyết tật trong độ tuổi; duy trì và tăng cường đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi...; tổ chức tốt hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Để hướng tới phổ cập mầm non cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các địa phương, đơn vị trực thuộc cần thống kê chính xác số liệu tổng số trẻ trong độ tuổi, số trẻ trong tuổi này chuyển đến, chuyển đi.

Các số liệu khác cũng cần được thống kê chính xác như: Tỷ lệ trẻ đến trường, lớp; tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày; tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; người theo dõi công tác phổ cập giáo dục; quy mô trường lớp, phòng học; điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị...

Đồng thời, các địa phương, đơn vị trường mầm non trực thuộc Sở GD-ĐT cần rà soát, đánh giá chỉ tiêu của những quyết định, kế hoạch, đề án liên quan đến phát triển giáo dục mầm non để có giải pháp kịp thời. Điều này góp phần thực hiện hiệu quả công tác phổ cập mầm non.