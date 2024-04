Trường mầm non TP.HCM lấy ý kiến phụ huynh 'tự chủ tài chính', tăng chi phí

Trường mầm non Vàng Anh, Q.5, TP.HCM THÚY HẰNG

Hôm nay, 21.4, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một thành viên trong Ban giám hiệu Trường mầm non Vàng Anh, Q.5, TP.HCM (trường công lập) cho biết thực hiện theo chỉ đạo của các cơ quan quản lý, mới đây nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh, lấy ý kiến rộng rãi của các phụ huynh học sinh, giáo viên trong trường về việc thực hiện mô hình trường tự chủ tài chính.



Theo đề án được đưa ra lấy ý kiến khảo sát, tổng các khoản thu của một trẻ mẫu giáo trong một tháng là 7.870.000 đồng. Với trẻ nhà trẻ, khi áp dụng mô hình trường mầm non công lập tự chủ tài chính thì tổng các khoản phải đóng sẽ ít hơn. Đại diện Ban giám hiệu Trường mầm non Vàng Anh, Q.5 nhấn mạnh: "Số tiền trên không chỉ là học phí, mà là trọn gói các khoản thu trong một tháng, bao gồm học phí, tiền suất ăn sáng, tiền suất ăn trưa, tiền nước uống, phí phục vụ bán trú, tiền tham gia các lớp học theo đề án, tiền tổ chức học ngoại ngữ…".

Đại diện Ban giám hiệu Trường mầm non Vàng Anh, Q.5 nói việc xây dựng mô hình trường tự chủ tài chính nằm trong kế hoạch phát triển giáo dục của quận. Khi lãnh đạo giao nhiệm vụ xuống trường, nhà trường thực hiện lấy ý kiến khảo sát của phụ huynh, giáo viên và rộng rãi người dân. Việc khảo sát là một bước phải thực hiện. Nhà trường thực hiện từng bước một. Không chỉ lấy ý kiến khảo sát của phụ huynh, giáo viên trong trường, trường còn lấy ý kiến của các ban ngành đoàn thể, các trường ĐH như Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Bộ Công an, các bệnh viện, trường mầm non, các phường… không chỉ ở Q.5 mà còn ở ngoài Q.5 để xem mọi người có những ý kiến gì về đề án. Sau khi có các số liệu, ý kiến, trường sẽ báo cáo lên lãnh đạo để nắm.

Thành viên trong Ban giám hiệu Trường mầm non Vàng Anh, Q.5 cũng cho biết chưa có quyết định gì từ các cơ quan quản lý là bao giờ sẽ thực hiện trường tự chủ tài chính, hiện tại nhà trường mới chỉ thực hiện khảo sát theo phân công nhiệm vụ từ cấp quản lý.

Trường mầm non Vàng Anh là trường mầm non tiên tiến, hội nhập từ năm 2016.

Theo tiêu chí công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" tại TP.HCM, ban hành kèm theo quyết định số 07 năm 2022 ngày 18.3.2022 của UBND TP.HCM, các đặc điểm của trường mầm non, tiểu học được quy định cụ thể. Hồi tháng 12.2023, Trường mầm non Vàng Anh, Q.5 cũng được TP.HCM công nhận đạt chuẩn tiên tiến - hội nhập quốc tế theo quyết định này.

Trường mầm non Vàng Anh, Q.5 là một trong những trường mầm non công lập chất lượng tốt tại TP.HCM, được phụ huynh, học sinh tin tưởng, yêu thích nhiều năm qua vì chất lượng giảng dạy, môi trường giáo dục, không gian thiên nhiên…

Tại TP.HCM có một số trường công lập thực hiện tự chủ tài chính 100%, trong đó Trường mầm non Nam Sài Gòn, Q.7 - trường mầm non công lập tự chủ hoàn toàn tài chính đầu tiên tại TP.HCM.