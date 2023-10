Trường mầm non rộng gần 10.000 mét vuông giữa TP.HCM đón tin vui lớn

Niềm vui ở trường mầm non rộng gần 10.000 mét vuông ở trung tâm TP.HCM THÚY HẰNG

Sáng 6.10, Trường mầm non Thành phố, trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM (số 4 đường Trần Quốc Thảo, P.Võ Thị Sáu, Q.3) tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.



Niềm tin của cha mẹ trẻ

Tại buổi lễ, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chúc mừng tập thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh nhà trường Trường mầm non Thành phố. Bà Châu cho biết đây là một trong những ngôi trường được thành lập sau ngày thống nhất đất nước, tới nay đã có hơn 40 năm phát triển, gắn với sự phát triển của TP.HCM.

"Nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 là niềm phấn khởi, tự hào nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm phải tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng trong công tác giáo dục mầm non, xứng đáng với niềm tin tưởng của lãnh đạo và nhân dân TP.HCM. Với truyền thống qua quá trình hơn 40 năm phát triển, tiềm năng vốn có của nhà trường, sự tin yêu của cha mẹ học sinh, chúng tôi tin rằng Trường mầm non Thành phố sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, thực hiện hiệu quả đề án trường chất lượng cao, tiên tiến hội nhập quốc tế", cô Châu nói.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu (bìa phải), trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 cho Ban giám hiệu Trường mầm non Thành phố THÚY HẰNG

"Không chỉ dừng lại ở những thành tích, danh hiệu, khen thưởng nhà trường đạt được, theo tôi điều quan trọng hơn nữa là giữ được niềm tin của cha mẹ học sinh. Làm sao để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất lẫn tinh thần khi đến lớp, đến trường, đặc biệt tập trung các giải pháp thực hiện chủ đề 'Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm', để trẻ thực sự cảm nhận được tình cảm trong vòng tay cô giáo như trong vòng tay mẹ, để mỗi ngày trẻ ở trường đều là một ngày vui", bà Châu phát biểu.

Trường học hạnh phúc

Trường mầm non Thành phố tiền thân là Nhà trẻ 300 do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tài trợ xây dựng và bàn giao cho Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em TP.HCM.

Cô Mai Yến Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết với diện tích gần 10.000 m2, trường gồm các phòng lớp được thiết kế nhiều cửa kính để đón ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành. Là trường chất lượng cao tiên tiến hội nhập quốc tế, trường có 17 lớp học và đầy đủ các phòng chức năng (phòng hoạt động nghệ thuật, phòng giáo dục thể chất, phòng STEAM), có hội trường, các phòng làm việc của Ban giám hiệu, nhà bếp, văn phòng, phòng y tế, sân trường, hồ bơi…

THÚY HẰNG

Bên trong Trường mầm non Thành phố rộng gần 10.000 mét vuông THÚY HẰNG

Đặc biệt, vườn trường có rất nhiều cây ăn trái, các loại hoa, rau để trẻ được tự tay chăm sóc và khám phá quá trình lớn lên của các loại cây. Diện tích vườn rau tại trường là gần 100 m2. Phòng STEAM rộng hơn 120 m2 với đầy đủ dụng cụ, đồ dùng hiện đại.

Bám sát tiêu chí trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm, tại trường, trẻ được tham gia rất nhiều hoạt động. Từ đó, giúp trẻ được học thông qua chơi, hình thành, phát triển các kỹ năng cần thiết phù hợp với lứa tuổi…

Từ năm 1990 đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, được hai lần nhận Cờ thi đua của Chính phủ, hai lần nhận bằng khen của Thủ tướng, nhiều năm liền nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT, bằng khen của TP.HCM.

Từ năm 1990 đến nay, nhà trường liên tục đạt được nhiều danh hiệu THÚY HẰNG

Năm học 2004-2005, trường được nhận Huân chương Lao động hạng ba; năm học 2014-2015 trường nhận Huân chương Lao động hạng hai do Chủ tịch nước trao tặng.

Cô Mai Yến Hằng cho biết đây là niềm vinh dự của tập thể nhà trường, cũng là trọng trách để nhà trường tiếp tục cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục mầm non. Tới hiện tại, Trường mầm non Thành phố là một trong số ít các trường mầm non tại TP.HCM đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.