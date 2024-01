TP.HCM cập nhật mã định danh cá nhân cho trẻ mầm non ra sao?

Chuyển đổi số trên nhiều mặt

Bên cạnh việc cập nhật mã định danh cá nhân cho trẻ mầm non, thời gian qua, công tác chuyển đổi số trong giáo dục mầm non của TP.HCM có một số kết quả đáng chú ý.

Sở GD-ĐT đã triển khai việc xây dựng chuẩn kết nối dữ liệu báo cáo, thống kê khai báo về tính khẩu phần dinh dưỡng từ các cơ sở giáo dục mầm non, tích hợp vào phân hệ quản lý giáo dục mầm non trên hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung. Đến thời điểm hiện tại có hơn 2.525 trên tổng 3.177 cơ sở giáo dục mầm non đã cài đặt, tỷ lệ 79.48%.

Bên cạnh đó, thời gian qua thành phố đã công khai danh sách các cơ sở giáo dục mầm non của toàn thành phố trên trục dữ liệu. Sau khi công khai danh sách cơ sở giáo dục mầm non trên hệ thống đến nay đã có 125.612 lượng truy cập thông tin...

Các đơn vị xây dựng và phát triển kho học liệu số gồm bài giảng điện tử, sách điện tử, phần mềm mô phỏng, trò chơi, học liệu mở chia sẻ dùng chung toàn ngành dưới dạng clip, hình ảnh, giáo án điện tử…