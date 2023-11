TP.HCM công khai giấy phép, chương trình của hàng ngàn trường, lớp mầm non

Phụ huynh TP.HCM dù ở bất cứ đâu có thể xem thông tin về giấy phép, chương trình giảng dạy… của các cơ sở mầm non NHẬT THỊNH

Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết từ tháng 11.2023, ngành giáo dục thành phố công khai thông tin như giấy phép hoạt động, chương trình giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tổng số trẻ… của tất cả trường mầm non công lập và ngoài công lập, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập ở tất cả quận, huyện, TP.Thủ Đức. Dữ liệu được công bố trên cổng thông tin điện tử của ngành giáo dục tại địa chỉ https://hcm.edu.vn.

Chẳng hạn, để xem thông tin về các trường mầm non tại Q.8, phụ huynh truy cập vào https://hcm.edu.vn, chọn mục Phòng giáo dục mầm non.

Tại đây, phụ huynh chọn mục "công khai cơ sở giáo dục" và nhập thông tin vào các ô "phòng GD-ĐT"; "loại hình trường", nhấn vào "tìm kiếm".

Trang web sẽ hiển thị tất cả thông tin cần thiết như: loại hình trường công lập hay tư thục, địa điểm, số điện thoại, tổng số giáo viên/người lao động, tổng số trẻ, chương trình đào tạo, giấy phép hoạt động. Các thông tin hiển thị còn bao gồm cơ sở giáo dục mầm non có giữ trẻ từ 6-18 tháng tuổi hay không, nhận bao nhiêu trẻ...

Các thao tác đơn giản tại cổng thông tin điện tử ngành giáo dục TP.HCM, giúp tìm kiếm thông tin về trường, lớp mầm non CHỤP MÀN HÌNH

Với ô "từ khóa", phụ huynh có thể nhập tên trường, lớp mầm non để tìm kiếm thông tin về giấy phép hoạt động ra sao, số giáo viên, số trẻ...

Hữu ích cho phụ huynh khi tìm trường, lớp cho con

Trong công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành giáo dục TP.HCM, đây được xem là bước tiến trong việc đồng bộ dữ liệu bậc mầm non. Điều này giúp cho ngành giáo dục các quận, huyện, TP.Thủ Đức quản lý một cách có hệ thống, tổng thể, chặt chẽ bậc học mầm non. Từ đó, phụ huynh có thể tìm kiếm dễ dàng hơn, lựa chọn trường lớp hay kiểm tra tính pháp lý của cơ sở giáo dục mầm non.

Cô Đoàn Ngọc Diễm, quản lý chuyên môn lớp mầm non Ngôi nhà sáng tạo 2 (Q.12, TP.HCM), cho biết việc công khai dữ liệu rất hữu ích, giúp phụ huynh biết được lớp, trường mầm non con mình sắp học có đầy đủ tính pháp lý hay không, chương trình đào tạo như thế nào. Dưới góc độ quản lý, các cơ sở giáo dục mầm non có thể giới thiệu cho phụ huynh về cơ sở của mình.

Việc công khai cơ sở dữ liệu mầm non hữu ích cho cả phụ huynh, nhà trường và cơ quan quản lý bậc học mầm non NHẬT THỊNH

Chị Nguyễn Ngọc Nga, phụ huynh tại Q.5, TP.HCM, cho hay phụ huynh sẽ hưởng lợi ích rất nhiều từ thông tin được công khai, tránh việc "lỡ" gửi con ở những cơ sở không phép.

"Trước đây, đi tìm trường, lớp cho con, nhiều người mẹ như tôi phải lên các trang mạng xem phụ huynh 'review' (đánh giá), giới thiệu trước về trường, rồi vào trang web, fanpage của nhà trường để xem có thông tin về giấy phép hay không. Tuy nhiên, rất ít trường công khai dữ liệu về giấy phép hoạt động, chương trình học... Do đó, việc công khai thông tin như TP.HCM đang làm là rất hữu ích", chị Nga nói.

Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết toàn thành phố hiện có 1.283 trường mầm non (trong đó có 810 trường ngoài công lập) và 1.844 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, mầm non độc lập. Dữ liệu của hàng ngàn trường, lớp mầm non khắp TP.HCM vẫn đang được tiếp tục cập nhật để hoàn chỉnh, đầy đủ nhất.