Chiến lược cho số hóa quản lý mầm non

Q UẢN LÝ MÃ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN TỪ MẦM NON ĐẾN TỐT NGHIỆP THPT

Tại hội thảo "Đánh giá công tác chuyển đổi số trong quản lý giáo dục mầm non" diễn ra cuối tháng 1.2024, Sở GD-ĐT TP.HCM báo cáo hiện TP đã có 97,2% hồ sơ trẻ mầm non được cập nhật mã định danh cá nhân trên hệ thống quản lý của ngành (313.523/322.513 hồ sơ trẻ mầm non). Với riêng trẻ 5 tuổi, TP đã có 96.515 trên tổng số 98.608 trẻ đã được cập nhật mã định danh cá nhân, tỷ lệ 97,88%.

Làm tốt việc chuyển đổi số bậc mầm non là chuẩn bị tốt cho các bậc học trong tương lai ẢNH: NHẬT THỊNH

Căn cứ pháp lý là Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6.11.2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đặc biệt đối với trẻ 5 tuổi nhằm gắn với việc tuyển sinh đầu cấp, việc cập nhật mã định danh cá nhân của trẻ vẫn đang được rốt ráo thực hiện tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Một số địa phương hiện còn gặp một số khó khăn trong cập nhật dữ liệu mã số định danh cá nhân của trẻ, do có nhiều nhóm, lớp độc lập, cha mẹ trẻ từ các nơi khác về TP.HCM ở trọ nên chưa thể nhanh chóng, dễ dàng cập nhật mã số định danh. Tuy nhiên, các giải pháp cũng đã được đưa ra, như Phòng GD-ĐT H.Hóc Môn triển khai phương án như phân công trường công lập hỗ trợ các nhóm, lớp độc lập theo cụm. Mỗi cụm tại H.Hóc Môn sẽ xây dựng hệ thống trường công lập làm đầu mối, Phòng GD-ĐT của huyện sẽ phối hợp với các đơn vị. Đến nay, tỷ lệ trẻ được cập nhật mã định danh trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành được nâng cao, đạt trên 95%.

Theo cán bộ quản lý Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TP.HCM), việc cập nhật mã định danh cá nhân của trẻ nhằm đạt nhiều mục tiêu. Trước tiên, giúp cho việc tuyển sinh đầu cấp trực tuyến với nhiều tiện ích, thông suốt như năm học 2023 - 2024 là năm đầu tiên TP.HCM đã thực hiện. Không chỉ vậy, từ mã số định danh cá nhân, mỗi trẻ mầm non có một hồ sơ số, hồ sơ này sẽ theo học sinh (HS) xuyên suốt mười mấy năm học, từ khi ở bậc mầm non cho tới tốt nghiệp THPT.

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TP.HCM), cho biết khi hồ sơ số của mỗi trẻ mầm non được làm tốt, chỉn chu ngay từ đầu thì các cấp học tiếp theo, việc tuyển sinh trực tuyến và quản lý HS sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

H Ệ SINH THÁI ĐA DẠNG TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NGÀNH

Đồng thời, trong thời gian qua, giáo dục mầm non của TP còn xây dựng được hệ sinh thái đa dạng trên cơ sở dữ liệu của ngành, từ mỗi mã số định danh cá nhân của trẻ, tới xây dựng khẩu phần dinh dưỡng học liệu số…

Số liệu từ Phòng Giáo dục mầm non cho biết TP đã triển khai thống kê khai báo, tính khẩu phần dinh dưỡng từ các cơ sở giáo dục mầm non, tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung. Đến thời điểm hiện tại, có hơn 2.525/3.177 cơ sở giáo dục mầm non đã cài đặt, tỷ lệ 79,48%.

Đây chính là cơ sở cho việc số hóa quản lý giáo dục. Theo ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, trong tương lai, khi đón một HS vào bậc học nào, dù là tiểu học hay THPT, chỉ với một cú click chuột vào mã số định danh cá nhân của em đó, chúng ta có thể biết em đó đã học mầm non tại đâu, em đã có chế độ ăn thế nào, chăm sóc y tế ra sao, tiểu sử bệnh, đã học những chương trình gì…

Từ mã số định danh cá nhân, mỗi trẻ mầm non có một hồ sơ số, hồ sơ này sẽ theo học sinh xuyên suốt mười mấy năm học, từ khi ở bậc mầm non cho tới tốt nghiệp THPT NHẬT THỊNH





H ỌC LIỆU SỐ, DỮ LIỆU SỐNG

Trong thực tế, các cơ sở giáo dục mầm non, từ công lập tới ngoài công lập tại TP.HCM đang chuyển đổi số trong quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục trẻ như thế nào?

Cô Lê Thị Thùy Mi, chủ lớp mẫu giáo Ánh Sao (H.Nhà Bè, TP.HCM), cho biết lớp mới thành lập tháng 2.2022, hiện có 3 lớp với sĩ số 48 trẻ. Ngay từ đầu năm học, lớp đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục.

Tất cả trẻ và đội ngũ giáo viên, nhân viên được cập nhật mã định danh cá nhân để quản lý hồ sơ số trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành. Lớp cũng ứng dụng công nghệ thông tin trong tính khẩu phần dinh dưỡng trong các bữa ăn, hằng ngày tất cả các dữ liệu này đều được cập nhật lên trục dữ liệu chung. Các giáo viên sử dụng các phần mềm soạn thảo kế hoạch giáo dục, từ đó thực hiện được các mẫu thống kê, đánh giá trẻ chuẩn xác, dễ dàng cập nhật, tiết kiệm được thời gian. Chương trình từ phần mềm này cũng có chức năng xây dựng kho dữ liệu dùng chung, giúp giáo viên có thể học tập, trao đổi nguồn tư liệu, giáo án…

Cô Trần Thị Trâm Anh, quản lý Trường mẫu giáo Sơn Ca 5 (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), cho hay hằng năm nhà trường mời đội ngũ chuyên viên công nghệ tới tập huấn cho giáo viên, nhân viên về ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công việc mình đang phụ trách. 100% trẻ được cập nhật mã định danh cá nhân. Nhà trường áp dụng chấm công bằng nhận diện khuôn mặt, sử dụng các phần mềm trong việc quản lý.

Trong khi đó, tại Trường mầm non Sóc Nâu (Q.Gò Vấp, TP.HCM), cô Nguyễn Thị Phú Châu, Hiệu trưởng, cho biết việc chuyển đổi số thể hiện trên nhiều mặt, trong đó có việc thanh toán không tiền mặt mang lại nhiều lợi ích, tiện lợi.

T IẾN TỚI THỰC HIỆN SỐ HÓA TOÀN DIỆN

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh TP.HCM đã xác định mục tiêu là TP thông minh thì chuyển đổi số phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện rộng rãi. Đặc biệt TP.HCM đã ban hành chiến lược phát triển giáo dục tới năm 2045, trong đó có mục tiêu 100% cơ sở mầm non phải chuyển đổi số, cập nhật dữ liệu đồng bộ lên trục cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành. Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo "đúng - đủ - sạch - sống", chính xác, đầy đủ, luôn cập nhật, đảm bảo quyền lợi cho các cháu học sinh.

Bà Châu đề nghị cần hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chung của toàn cấp học mầm non, tiến tới thực hiện số hóa toàn diện. Các phòng GD-ĐT cần chỉ đạo cơ sở giáo dục mầm non đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, hoàn tất việc cập nhật mã định danh cho trẻ, tích hợp khai báo tính khẩu phần dinh dưỡng trên trục cơ sở dữ liệu dùng chung đến cuối năm học 2023 - 2024.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục làm phong phú kho học liệu điện tử dùng chung của toàn cấp học, xây dựng thêm trường dữ liệu về ngân hàng giáo án điện tử, dữ liệu tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh và các hoạt động ngoại khóa, tích hợp dữ liệu khai báo sức khỏe trẻ (lịch tiêm chủng, nhóm máu, tiền sử bệnh...).