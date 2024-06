Hát ca khúc bất hủ phim 'Titanic', trở thành quán quân tìm kiếm tài năng sinh viên

Nguyễn Phúc Trâm Anh là quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên PHƯƠNG HÀ

Đêm qua, 7.6, chung kết cuộc thi "Tìm kiếm Tài năng sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng - TDTU's Got Talent Season 5" đã diễn ra tại hội trường 2A của trường tại Q.7, TP.HCM với 12 thí sinh/nhóm thi, tương ứng với 12 phần trình diễn xuất sắc.



Ban giám khảo của vòng chung kết là tiến sĩ, đạo diễn, biên kịch Hoàng Duẩn, Phó trưởng khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM; ca sĩ Đoan Trang và NSƯT Vân Khánh.

Chung cuộc, quán quân của cuộc thi là Nguyễn Phúc Trâm Anh, sinh viên năm 4 ngành khoa học môi trường, khoa Môi trường và bảo hộ lao động. Trâm Anh khiến tất cả khán giả có mặt trong hội trường "nổi da gà" với phần thể hiện ca khúc bất hủ My heart will go on trong phim Titanic bằng giọng hát đầy nội lực, cảm xúc.

Á quân cuộc thi là nhóm Taekwondo TDTU Team và quý quân (giải ba) là nhóm TDT Rappers. Ban tổ chức cũng trao 9 giải khuyến khích cho các phần biểu diễn còn lại trong đêm chung kết hôm qua.

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, Nguyễn Phúc Trâm Anh cho biết cho đến lúc này, cảm xúc trong bạn vẫn lâng lâng, xúc động khi là quán quân TDTU's Got Talent Season 5. Trâm Anh không theo học thanh nhạc. Cô cho hay, từ khi là học sinh Trường THPT Gia Định, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cô đã thích các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa. Khi vào ĐH, yêu thích các hoạt động liên quan nghiên cứu khoa học, môi trường, nữ sinh chọn ngành khoa học môi trường.

Với Trâm Anh, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, cho cô những cảm xúc tích cực, vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, stress vì công việc, học tập. "Có những lúc tôi cảm thấy khó khăn nhất thì âm nhạc giúp tôi tới 80% để tôi vượt qua được", quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên chia sẻ.

Hình ảnh đời thường của Trâm Anh NVCC

Ở vòng casting, bán kết, nữ sinh viên trình diễn các ca khúc Let it go; Someone like you. Hiện vừa học năm cuối, nữ sinh viên vừa đi làm thêm bằng việc dạy tiếng Anh. Tiếng Anh là môn học thế mạnh của Trâm Anh, cũng là sở trường của cô - bên cạnh ca hát.

Dù vậy, nữ sinh viên yêu thích ca hát không dự định sẽ theo đuổi nghệ thuật trong tương lai. "Tôi sẽ đi làm công việc phù hợp với chuyên ngành mình đang học. Ca hát chỉ là sở thích để giúp tôi cân bằng cuộc sống, công việc", người thể hiện ca khúc bất hủ trong phim Titanic cho hay.

TDTU's Got Talent là một trong những hoạt động thường niên của trường, đã trải qua 5 mùa tổ chức. Năm nay cuộc thi trở lại với chủ đề "BeYOUnique" với hơn 80 tiết mục tham gia tranh tài ở nhiều lĩnh vực như ca hát, múa, kịch, ảo thuật, võ nhạc taekwondo, beatbox, sáng tác rap…

Cuộc thi tìm kiếm tài năng giúp sinh viên phát huy các năng lực, sự năng động sáng tạo PHƯƠNG HÀ

Trường ĐH Tôn Đức Thắng có gần 70 CLB, đội nhóm từ học thuật đến năng khiếu, thể dục thể thao. Nhà trường cho hay từ các CLB cũng như các sân chơi như tìm kiếm tài năng, mỗi sinh viên đều có thể phát huy các năng lực, sự năng động, sáng tạo. Từ đó các bạn rèn luyện được các phẩm chất và năng lực cần thiết để thích ứng với môi trường làm việc sau này.