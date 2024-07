Vất vả như chăm trẻ 6 - 18 tháng tuổi

Địa phương nào cũng có trường lớp mầm non giữ trẻ từ 6 tháng

Tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM) nhiều năm qua có Trường mầm non Sơn Ca 14 chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong độ tuổi 6 - 18 tháng.

Tại Q.3 có Trường mầm non Hoa Mai, Trường mầm non 6, Trường mầm non ngoài công lập Ánh Dương, Nhóm trẻ độc lập Ban Mai.

Tại Q.1, cùng nhiều trường công lập khác thì Trường mầm non Bé Ngoan nhiều năm qua luôn được phụ huynh tin tưởng gửi con em từ 6 tháng tuổi.

Tại Q.7 ngoài Trường mầm non Hoa Hồng có Trường mầm non Phú Mỹ, Trường mầm non Khu chế xuất Tân Thuận, Trường mầm non 19.5 hoạt động hiệu quả các nhóm lớp trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi…