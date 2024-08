Cô giáo mầm non nhớ mãi lần ôm bụng bầu chạy xe 50 km đi dạy

"Ngày đó mình thật khỏe"

Cô Lê Thị Hà, 52 tuổi (giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, nhóm lớp 6-18 tháng tuổi, Trường mầm non Hoa Hồng, Q.7, TP.HCM) sắp tròn 30 năm công tác trong nghề giáo viên mầm non. Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo, từ nhỏ cô Hà luôn học rất giỏi. Nuôi ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh dạy THPT nhưng cơ duyên đưa cô trở thành cô giáo mầm non từ năm 1995.

Từng công tác ở Trường mầm non 17, Q.Gò Vấp (nay là Trường mầm non Quỳnh Hương) từ năm 2002 đến tháng 7.2007, cô giáo luôn cảm thấy biết ơn các thầy cô ở Q.Gò Vấp đã tạo điều kiện để cô được đi học đại học, vừa đi học vừa đi làm, được phát triển chuyên môn.



Cô Lê Thị Hà chăm trẻ THÚY HẰNG

"Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thời gian ấy mình thật khỏe. Hai vợ chồng tôi ở căn nhà nhỏ ở H.Nhà Bè, chồng thì làm công nhân ở Q.7. Hơn 20 năm trước, giao thông, đường sá làm gì thuận tiện như bây giờ, ngày nào tôi cũng chạy xe máy, 25 km từ Nhà Bè tới trường ở Gò Vấp, chiều lại chạy từ Gò Vấp về Nhà Bè, tổng cộng là hơn 50 km mỗi ngày, trời nắng cũng như mưa", cô Hà hồi tưởng.

Quãng thời gian vất vả nhất với cô giáo mầm non là khi mang bầu em bé đầu tiên. Cô chỉ nghỉ trước ngày dự sinh 2 tuần. Ngày nào cô giáo trẻ cũng ôm bụng bầu, chạy xe máy băng băng. Để có mặt ở trường lúc 6 giờ 30 sáng đón trẻ, có khi cô giáo phải rời nhà từ lúc 5 giờ và đến khi trời tối mịt, cô mới trở về tới nhà.

Tới khi em bé được gần 4 tháng, cô đã trở về với công việc (trước đây chế độ nghỉ thai sản chỉ là 4 tháng, không phải 6 tháng như bây giờ, nếu lao động nữ làm việc trong điều kiện lao động bình thường). Thời gian đầu, chưa tìm được người trông trẻ, cô giáo địu theo em bé rồi chạy xe máy đến trường. Thời tiết TP.HCM những ngày giáp Noel lạnh hơn thông thường, cô giáo quấn khăn, áo bông kín mít cho cả mẹ và con. Sức mạnh của một người mẹ khiến người phụ nữ làm được những điều mà bây giờ ngẫm lại, có thể chính cô cũng thấy ngạc nhiên.

Cô giáo 52 tuổi luôn tay chăm sóc các trẻ nhóm 6-18 tháng tuổi THÚY HẰNG

Bệnh nghề nghiệp vẫn không nản lòng

Có mặt ở Trường mầm non Hoa Hồng, Q.7, chứng kiến cách cô Hà chăm sóc các em nhỏ lứa tuổi 6-18 tháng, nghe những đánh giá từ cô hiệu trưởng, đồng nghiệp của cô Hà, càng thêm khâm phục cô giáo 52 tuổi này.

Cô giáo mầm non với chuyên môn giỏi, nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên mầm non dạy giỏi cấp quận đã phụ trách nhiều nhóm, lớp ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Từ năm 2016, khi Trường mầm non Hoa Hồng mở nhóm lớp trông trẻ từ 6 tháng tuổi, cô Lê Thị Hà xung phong phụ trách lớp, dù đây là nhóm lớp mà các giáo viên vất vả, đòi hỏi làm việc cường độ cao hơn.

"Tôi cũng là mẹ, cũng trải qua hết những thời gian mang bầu, chăm con từ khi mới sinh cho tới ngày con đi gửi nhà trẻ nên thấu hiểu hết nỗi lòng người mẹ, thấu hiểu em bé cần gì khi mới rời vòng tay mẹ đến vòng tay cô giáo. Tôi cũng rất mừng khi bây giờ TP.HCM có nhiều trường lớp mầm non khang trang, nhận trông trẻ từ 6 tháng tuổi, để người phụ nữ có thể yên tâm đi làm", cô Hà nói.

Trước đây, giọng cô Hà rất trong trẻo, cô hát hay, mỗi khi kể chuyện, lên tiết âm nhạc cho các bé thì từ trẻ nhỏ đến các cô giáo dự giờ đều thấy mê. Mấy năm trở lại đây, do phải nói nhiều, liên tục trong môi trường nhiều tiếng ồn lớn, cô Hà bị viêm họng kéo dài, bác sĩ kết luận bị khàn giọng do bệnh nghề nghiệp, giọng đã không thể trở về như trước được nữa. Dù vậy, tình yêu trẻ chưa bao giờ nguội trong cô giáo.

'Nghĩ tới vài năm nữa nghỉ hưu, không được chăm các bé, tôi thấy trống vắng...' THÚY HẰNG

Ngày nào cô giáo cũng có mặt ở trường từ 6 rưỡi, 17 giờ mới tan làm, hôm nào có phụ huynh tan làm trễ, nhắn cô nhờ trông thêm giúp, cô nán lại trông bé thêm. Làm việc gần 30 năm, cô giáo bị thoái hóa đốt sống lưng, giãn tĩnh mạch, tiểu đường, dù vậy cô vẫn bền bỉ suốt 9 tháng làm việc trong năm, ngày hè vẫn đăng ký làm hè vì nhớ thương trẻ nhỏ.

"Có những ngày giáo viên mầm non chúng tôi không có thời gian đi toilet , hay khát cũng không kịp đi uống nước vì luôn tay chân. Bé này khóc, bé kia gào, bé này kéo áo, bé kia túm tay luôn tay chân, đứng lên ngồi xuống liên tục, nhưng xa một lúc đã thấy nhớ bọn trẻ. Đang quen với sự bận bịu thế này, tôi nghĩ tới cảnh mấy năm nữa nghỉ hưu, ở nhà không được nhìn thấy các trẻ chạy nhảy nô đùa, không được ẵm trẻ đón trẻ vào mỗi sáng, chơi cùng các con mỗi chiều thì trong lòng đã thấy trống vắng lắm…", cô Hà xúc động.

Tình yêu trẻ khiến mỗi ngày đến trường đều hạnh phúc

Ở H.Cần Giờ, TP.HCM có một cô giáo mầm non hiền hậu, được nhiều học trò và phụ huynh thương mến. Cô giáo tên Phạm Thúy Hoan, 37 tuổi, giáo viên Trường mầm non An Thới Đông, H.Cần Giờ. Mới đây, cô đạt giải nhì trong Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố năm học 2023-2024.

Cô giáo mầm non Phạm Thúy Hoan (thứ 2, từ trái qua) THÚY HẰNG

Cô Hoan học trung cấp mầm non sau đó đi dạy ở ngôi trường này từ năm 2007. Vừa đi làm, cô vừa đi học và đã tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. 17 năm công tác ở cùng một ngôi trường, cô giáo sinh ra và lớn lên ở H.Cần Giờ cho biết chồng cô cũng là giáo viên, nhiều người thân trong gia đình cũng là giáo viên, nên thấy nghề giáo cho mình nhiều niềm vui, hạnh phúc trong nghề.

"Tôi là người dân ở Cần Giờ, ban giám hiệu, các giáo viên cho tới phụ huynh cũng đều là người dân ở Cần Giờ, mọi người đều như bà con chòm xóm với nhau, sống giản dị, dễ thương, gần gũi. Nhà học trò trồng được trái gì, đánh bắt được con gì cũng mang tặng cô giáo. Ngày chia tay học trò lớp lá, làm lễ ra trường cho các bé, các bé cứ ôm lấy cô giáo khóc hoài vì phải chia xa cô giáo, thương lắm…", cô Hoan bộc bạch.