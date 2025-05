Quận 11, TP.HCM khánh thành trường mầm non tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng

Lễ khánh thành Trường mầm non 6, quận 11 có sự hiện diện của bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM; ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy quận 11; ông Nguyễn Trần Bình, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11...

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chúc mừng nhà trường ẢNH: THÚY HẰNG

Lãnh đạo quận ủy, UBND quận 11 chúc mừng tập thể nhà trường trong ngày khánh thành trường mới ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay sự nghiệp giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". TP.HCM cũng xác định bậc mầm non là bậc học đầu tiên, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của một đứa trẻ, từ thể chất, trí tuệ đến tâm hồn và đặc biệt là nhân cách của một con người.

Do đó, việc đầu tư xây dựng Trường mầm non 6 với cơ sở vật chất khang trang hiện lại là bước đi cụ thể, hiện thực hóa lời dạy của Bác, đây cũng là công trình ngành giáo dục đào tạo thành phố mừng 50 năm đất nước thống nhất, trong đề án 4.500 phòng học của thành phố giai đoạn 2021-2025.

"Ngôi trường mới không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi cho các trẻ mà còn tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên phát huy năng lực, sáng tạo trong giảng dạy, từ đó mang lại môi trường giáo dục chất lượng, đáp ứng theo yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục đào tạo", bà Lê Thụy Mỵ Châu phát biểu.

Nghi thức cắt băng khánh thành trường ẢNH: THÚY HẰNG

Ông Nguyễn Trần Bình, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11, cho biết Trường mầm non 6, quận 11 (tọa lạc tại địa chỉ 206-208 Trần Quý) được xây dựng khang trang, hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo quy định. Trường có quy mô 1 trệt, 3 lầu, 9 phòng học và các phòng chức năng, sân chơi, trên tổng diện tích sàn xây dựng gần 1.400 m², tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng.

Ngôi trường tọa lạc tại địa chỉ 206-208 Trần Quý, phường 7, quận 11 ẢNH: THÚY HẰNG

Niềm vui trong ngôi trường mới của cô và các bé ẢNH: THÚY HẰNG

Khánh thành trường mới, phụ huynh không lo chỗ học cho con em

Phường 7 hiện tại là đơn vị hành chính được sáp nhập từ phường 4, phường 6 và phường 7. Tại phường 7 hiện nay có 3 trường mầm non: mầm non 4 với 4 lớp, 65 trẻ; mầm non 6 (cũ) với 5 lớp, 110 trẻ; mầm non phường 7 với 6 lớp, 94 trẻ. Tổng cộng là 15 lớp, với chưa tới 300 trẻ, chưa đáp ứng nhu cầu gửi trẻ trên địa bàn.

Trường mầm non 6 cũ là nhà dân có quy mô nhỏ, các hạng mục xuống cấp theo thời gian, các phòng học, phòng chức năng không đáp ứng yêu cầu trang thiết bị cho xu hướng đổi mới giáo dục.

Cơ sở vật chất hiện đại tại ngôi trường mới ẢNH: THÚY HẰNG

Các vị đại biểu, khách mời trong ngày khánh thành Trường mầm non 6, quận 11 ẢNH: THÚY HẰNG

Trong ngày khánh thành Trường mầm non 6, quận 11, cô Nguyễn Nguyệt Ánh, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động cho rằng nơi đây hứa hẹn sẽ là "ngôi nhà thứ hai" hạnh phúc với nhiều trẻ em trong thời gian tới. Cô Nguyệt Ánh cho biết ngôi trường cũ với cơ sở vật chất đã xuống cấp nên chưa thu hút được học sinh. Dù vậy, toàn thể giáo viên và các trẻ luôn nỗ lực, từng bước chuyển biến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Trong 4 năm học gần đây, trường đều đạt danh hiệu thi đua tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của UBND thành phố.

"Trường mầm non 6 được xây mới rộng rãi, khang trang, hiện đại sẽ tạo điều kiện rất lớn cho các bé được học tập, vui chơi thỏa thích, được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trong điều kiện an toàn, hiện đại. Đồng thời, các giáo viên có điều kiện thể hiện tốt hơn nữa năng lực, sự sáng tạo của mình trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, để thầy và trò tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả", cô Nguyệt Ánh chia sẻ.