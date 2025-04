Nam sinh Bách khoa và niềm vui tốt nghiệp đúng dịp 50 năm đất nước thống nhất

Ngày 26.4.2025, ở tuổi 24, Phạm Kim Quốc Cường chính thức nhận bằng tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), khoảnh khắc anh đã chờ đợi suốt nhiều năm qua. Ngày tốt nghiệp càng trở nên ý nghĩa hơn, khi có đông đảo thầy cô, người thân, bạn bè tới chúc mừng. Và đặc biệt, ngày vui ở trong không khí cả nước hân hoan chào đón 50 năm đất nước thống nhất.

Phạm Kim Quốc Cường nhận bằng tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đúng dịp 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: PHƯƠNG HÀ

"Hôm nay, khoảnh khắc tốt nghiệp này không chỉ là cột mốc của riêng con, mà còn là kết quả của tình yêu thương, sự hy sinh và đồng hành từ gia đình, thầy cô và những người thân yêu", Quốc Cường nói với những người thân sau khi nhận bằng tốt nghiệp.

Yêu thích các môn khoa học tự nhiên, ở tuổi 18, Quốc Cường chọn ngành kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) và luôn được sự ủng hộ của gia đình. Tuy nhiên, không phải ngay từ đầu Quốc Cường đã tìm thấy mục tiêu cần làm gì trong suốt những năm trên giảng đường và sau đó. Anh từng có lúc ham chơi, từng có lúc muốn bỏ cuộc, muốn rẽ lối sang ngành nghề khác.

Nhưng sau một lần được gặp PGS-TS Nguyễn Đình Quân, người thầy đang công tác tại chuyên ngành quá trình và thiết bị sản xuất Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, nghe thầy động viên, khơi dậy trong anh niềm khao khát tự học, nghiên cứu khoa học, Quốc Cường đã thay đổi. Anh cố gắng học hành và đạt điểm số cao ở luận án tốt nghiệp.

Quốc Cường cùng ba mẹ, em trai và người thầy, PGS-TS Nguyễn Đình Quân (thứ hai từ trái qua) trong ngày tốt nghiệp ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Nước hoa nano đậm bản sắc Việt Nam của nam sinh Trường ĐH Bách khoa

Từ khi là sinh viên, Quốc Cường đã nhen nhóm ý định khởi nghiệp. Anh từng khởi nghiệp về bánh Âu ở năm nhất đại học. Sau đó, bắt đầu từ năm thứ hai, từ một lý do khá bất ngờ, anh bắt đầu tìm hiểu về nước hoa. Quốc Cường suy nghĩ, có thể làm ra nước hoa "made in Việt Nam", an toàn cho sức khỏe người sử dụng, không bị khó chịu trên da, thiết kế riêng mùi hương mà khách hàng yêu thích, tạo những mùi hương tự nhiên và đặc trưng của Việt Nam. Được PGS-TS Nguyễn Đình Quân hướng dẫn về công nghệ nano, Quốc Cường nghiên cứu nước hoa công nghệ nano, lần lượt đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi ấy.

Nghiên cứu, thất bại, làm lại, lại nghiên cứu, lại thất bại, và tiếp tục không chùn bước. Trong nhiều năm, ngày nào anh cũng lọ mọ trong phòng thí nghiệm nhiên liệu sinh học và Biomass của Trường ĐH Bách khoa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối, kể cả cuối tuần, ngày lễ. Sau này, khi hoàn thành việc học tập trên trường, Quốc Cường lại suốt ngày ở lỳ trong phòng làm việc tại nhà, lọ mọ với giấy thử, các loại ống nghiệm, máy móc.

Cứ thế, trong 3 năm, từ ý tưởng ban đầu cho đến sản phẩm thử nghiệm còn thô sơ, cho tới nay, sản phẩm nước hoa nano của Phạm Kim Quốc Cường không chỉ có mặt trong phòng thí nghiệm nữa. Trước khi nhận bằng tốt nghiệp ngành kỹ thuật hóa học của Trường ĐH Bách khoa, anh đã mở công ty của riêng mình và có một cửa hàng nước hoa nano ở quận Tân Phú, TP.HCM.

Nước hoa của Quốc Cường có những mùi hương đặc trưng, rất Việt Nam, không thể gặp ở đâu trên thị trường như mùi gạo ST25, mùi gỗ, mùi cà phê thủy nướng, mùi đất sau cơn mưa, mùi khói... Sản phẩm của anh còn có loại mang tên nam sinh Bách khoa, với mùi thơm dễ chịu, như một dấu ấn riêng biệt của chàng trai tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa. Đặc biệt, để nghiên cứu cho ra bằng được một mùi hương mà khách hàng đặt riêng, phiên bản chỉ cho riêng một người, có khi Quốc Cường phải mất 6 tháng tới 1 năm.

Quốc Cường không ngừng nghiên cứu, tìm tòi để có được mùi hương ưng ý ẢNH: THÚY HẰNG

Mới đây, bài báo nghiên cứu khoa học về nước hoa nano của Quốc Cường và các cộng sự (với tên gọi tạm dịch: So sánh phương pháp đảo pha nhiệt độ để tạo ra nhũ tương nano tinh dầu hoa oải hương: Độ ổn định, khả năng chống oxy hóa và tiềm năng công nghiệp) được đăng trên tạp chí khoa học Trends In Sciences.

"Tôi hiểu rằng mùi hương là thứ gắn liền với ký ức, trí nhớ của mỗi người. Chỉ một mùi hương có thể đánh thức hồi ức, khơi dậy những kỷ niệm đã đánh mất từ rất lâu trong chúng ta. Làm nước hoa. Do đó, càng nghiên cứu về nước hoa nano, sản phẩm kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, tôi càng thôi thúc bản thân mình làm sao phải làm tốt hơn nữa, để nước hoa nano có thể kể được những câu chuyện về mùi hương nhiều hơn nữa", Quốc Cường bộc bạch.