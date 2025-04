Mầm non quận 7, TP.HCM rạng ngời cùng cờ Tổ quốc mừng ngày 30.4

Giáo dục tinh thần yêu nước cho trẻ từ những năm tháng đầu đời phải thật đơn giản, dễ hiểu

Ngày 18.4, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức Ngày hội phát triển giáo dục mầm non mừng 50 năm đất nước thống nhất. Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số, giáo dục mầm non thành phố sẽ tiếp tục tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện. Ngành giáo dục mầm non thành phố sẽ tập trung vào việc nuôi dưỡng các giá trị cốt lõi như lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và tinh thần sáng tạo ngay từ những năm tháng đầu đời.

Bà Châu kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục mầm non tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã để lại. Ngành giáo dục mầm non TP.HCM cùng nhau truyền tải những bài học đơn giản, thật dễ hiểu để hình thành lòng biết ơn, tinh thần yêu nước và ý chí phấn đấu đến các em nhỏ, giúp các em hiểu rằng mình là những mầm non của đất nước, là niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn.

Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong, quận 7, cho biết trước khi tổ chức chương trình "Chiến sĩ Tân Phong, tự hào yêu nước" hôm 28.4, nhiều tuần trước đó, các giáo viên trong các lớp, bằng nhiều hình thức khác nhau như kể chuyện lịch sử, cho trẻ xem các video clip tư liệu, đọc sách, nghe nhạc..., để làm sao bằng cách đơn giản, dễ hiểu nhất, cho trẻ biết, hiểu về lịch sử Việt Nam. Khi trẻ hiểu về ý nghĩa của ngày 30.4.1975 và ý nghĩa của cụm từ 50 năm đất nước thống nhất, việc trẻ mầm non cùng tham gia những hoạt động, chương trình kỷ niệm của nhà trường mới có giá trị.