Mầm non Thủ Đức rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng 50 năm đất nước thống nhất

Ngày hội phát triển giáo dục mầm non do Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức có sự tham gia của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh của TP.Thủ Đức (trước đây là quận 2, quận 9, quận Thủ Đức) ở các thời kỳ. Các thế hệ nhà giáo gắn bó với giáo dục mầm non của Thủ Đức gặp lại nhau, bồi hồi ôn kỷ niệm xưa, xem lại những hình ảnh trường lớp mầm non, giáo án, học cụ bậc học mầm non ngày trước.

Trẻ mầm non TP.Thủ Đức (TP.HCM) đồng diễn với áo và cờ đỏ sao vàng mừng 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: THÚY HẰNG

Trẻ mầm non và đông đảo giáo viên mầm non các đơn vị khắp TP.Thủ Đức cùng tham gia các tiết mục đồng diễn thể dục với áo và cờ đỏ sao vàng, bài tập vận động, bé tập làm chiến sĩ, đồng thời tham quan triển lãm tranh bé vẽ sáng tạo mừng 50 năm đất nước thống nhất...

Bà Kiều Mỹ Chi, Phó trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết đi qua những ngày đầu gian khó, vượt qua những khó khăn, thử thách khi đất nước mới thống nhất năm 1975, từ 24 cơ sở giáo dục mầm non đầu tiên, đến nay sau 50 năm, TP.Thủ Đức đã có 65 cơ sở mầm non công lập, 200 cơ sở giáo dục mầm non tư thục và trên 250 nhóm lớp mầm non độc lập tư thục.

Mầm non TP.Thủ Đức (TP.HCM) đạt nhiều thành tựu trong 50 năm qua ẢNH: THÚY HẰNG

Mầm non Thủ Đức rực rỡ cờ hoa mừng 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: THÚY HẰNG

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (nguyên là Trưởng phòng GD-ĐT quận 9 trước đây, nay thuộc phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức), cho biết trong 50 năm qua, ngành giáo dục mầm non TP.Thủ Đức đã không ngừng đổi mới, lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực của trẻ trong các hoạt động. Các chương trình giáo dục được cập nhật theo hướng chủ động, sáng tạo, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất, trí tuệ, tình cảm, kỹ năng xã hội, góp phần hình thành thế hệ công dân mới, năng động, tự tin và có lòng nhân ái...

Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật của giáo dục mầm non TP.Thủ Đức trong suốt thời gian qua, khi mà bậc học mầm non không ngừng được đầu tư trường lớp đạt chuẩn quốc gia, mô hình giáo dục tiên tiến sáng tạo được nhân rộng, môi trường học tập phong phú, đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản có tâm, có tầm... Đây là những kết quả thể hiện sự quan tâm sâu sát của chính quyền thành phố, sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, sự đồng hành của phụ huynh và đặc biệt là sự nỗ lực bền bỉ, sáng tạo của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành mầm non.

"Ngày hội hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để tiếp tục đổi mới, phát triển nỗ lực, xây dựng giáo dục mầm non phát triển toàn diện, bền vững trong thời gian tới", ông Lê Hoài Nam nói.



Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (nguyên là Trưởng phòng GD-ĐT quận 9 trước đây, nay thuộc phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức), phát biểu ẢNH: THÚY HẰNG

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức (TP.HCM) qua các thời kỳ hội ngộ tại ngày hội phát triển giáo dục mầm non ẢNH: THÚY HẰNG

Hình ảnh dễ thương của trẻ trong tiết mục vận động bé tập làm chiến sĩ ẢNH: THÚY HẰNG

Không gian triển lãm, trưng bày giáo án, học cụ của các cơ sở giáo dục mầm non Thủ Đức qua từng giai đoạn, mừng 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: THÚY HẰNG

Triển lãm tranh của các bé mầm non tại ngày hội ẢNH: THÚY HẰNG