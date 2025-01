Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu tại hội nghị sơ kết học kỳ 1 cấp học mầm non của thành phố năm học 2024-2025. Theo đó, bà Châu giao Phòng Giáo dục mầm non của sở tiếp tục tham mưu, xây dựng chính sách, rà soát và triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề ra trong năm học 2024-2025.

Trẻ mầm non nhóm 6-18 tháng tuổi tại một trường công lập tại Q.7, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Tăng cường kiểm tra chấn chỉnh; đặc biệt các lớp, nhóm trẻ độc lập

Phòng Giáo dục mầm non cũng cần chủ động tổ chức tập huấn, quán triệt các quy định liên quan cấp học mầm non đến cơ sở giáo dục. Đồng thời, cần phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra chấn chỉnh tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; đặc biệt là các lớp, nhóm trẻ độc lập.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM giao phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, quận, huyện và các cơ sở giáo dục mầm non phải tổ chức rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, đề án đã xây dựng.

Phòng GD-ĐT các địa phương phải tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm các hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD-ĐT, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cấp học mầm non như: tổ chức thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 3.6.2024 của Bộ GD-ĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện công tác chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, cập nhật cơ sở dữ liệu ngành GD-ĐT.

Đáng chú ý, bà Lê Thụy Mỵ Châu nhấn mạnh, phòng GD-ĐT các địa phương và các cơ sở giáo dục mầm non phải: "Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc vệ sinh phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; tăng cường phối hợp với các sở, ngành thành phố và địa phương trong kiểm tra, cấp phép hoạt động, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn".

Trẻ em Trường mầm non Tuổi Thơ 7, Q.3, TP.HCM trong một hoạt động tạo hình ẢNH: THÚY HẰNG

Sẵn sàng cho việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới

Phó giám đốc Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng chất lượng, mở rộng việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ 6-18 tháng tuổi; rà soát, cập nhật dữ liệu trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non. Đồng thời, các địa phương, đơn vị cần chú ý rà soát, chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị, đặc biệt là đội ngũ giáo viên mầm non, sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT...

Trước đó, ngày 7.1.2025, bà Lê Thụy Mỵ Châu chủ trì hội nghị sơ kết học kỳ 1 cấp học mầm non năm học 2024-2025 của TP.HCM. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Sở GD-ĐT, Công đoàn ngành giáo dục thành phố, Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục, lãnh đạo, chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non trực thuộc Sở, phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và các quận, huyện. Hội nghị nghe báo cáo của Phòng Giáo dục mầm non trong học kỳ 1 và các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự.