Miễn học phí mầm non: Giảm bao nhiêu tiền trong chi phí học tập?

"Miễn học phí mầm non dưới 5 tuổi có nhiều ý nghĩa"

Nhìn nhận ở góc độ nhà quản lý, bà Phan Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Thuận, quận 7, TP.HCM, cho biết ủng hộ chủ trương miễn học phí toàn bộ các bậc học cho học sinh, từ mầm non tới THPT của TP.HCM từ năm học 2025-2026. Đặc biệt, ở bậc mầm non, khi trẻ dưới 5 tuổi được miễn học phí có ý nghĩa, khuyến khích phụ huynh sớm đưa con đến trường mầm non.

"Trẻ mầm non là tương lai của đất nước. Cộng đồng xã hội, gia đình, nhà trường cần phải đặc biệt quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ hơn, tạo điều kiện cho phụ huynh đưa con em đến trường. Khi trẻ mầm non sớm được đến trường, các bé sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tốt, giúp phát triển toàn diện thể chất, tinh thần, nhân cách trẻ", bà Phan Thị Hạnh cho biết.

Đồng thời, theo đại diện Trường mầm non Phú Thuận, quận 7, trong 5 năm đầu đời của trẻ là giai đoạn vàng để trẻ phát triển các giác quan, phát triển toàn diện ở các lĩnh vực: thể chất, thẩm mỹ, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội. Nếu để lỡ giai đoạn cửa sổ vàng này thì việc hoàn thiện sau này khó khăn hơn rất nhiều. Nhiều phụ huynh cho rằng tuổi này chỉ là tuổi ăn, tuổi chơi của trẻ và không cho trẻ đi học mầm non, hoặc đi rất trễ, điều này là thiệt thòi cho trẻ em.

Trẻ em Trường mầm non Phú Thuận, quận 7 trong ngày hội Năng lượng mới, cả ngày vui ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bởi ở bậc mầm non, trẻ học mà chơi, chơi mà học, tại trường mầm non, các trẻ được giáo viên tổ chức những trò chơi có chủ đích, có mục tiêu giáo dục. Trường học có giáo viên được đào tạo các kỹ năng, phương pháp, biết cách chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ đúng cách. Tại trường mầm non, trẻ được chăm sóc về dinh dưỡng, ăn ngủ nghỉ điều độ, khoa học, được kết nối, giao tiếp với bạn bè thầy cô, được rèn luyện thể lực để trở thành công dân khỏe mạnh và có tư duy tốt...