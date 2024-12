TP.HCM đề xuất chi 237 tỉ đồng miễn học phí cho toàn bộ học sinh THCS

Học sinh lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tham gia hoạt động sinh hoạt chuyên đề về giới tính ẢNH: BẢO CHÂU

Theo đó, trong tờ trình HĐND TP.HCM đề xuất miễn học phí, có nêu rõ hiện mức học phí của học sinh THCS, từ lớp 6 đến lớp 9 là 30.000 và 60.000 đồng/tháng/học sinh, tùy từng nhóm.

Cụ thể, mức học phí 60.000/tháng/học sinh áp dụng với nhóm 1 là học sinh các trường học ở TP.Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

Mức học phí 30.000 đồng/tháng/học sinh áp dụng với nhóm 2 là học sinh các huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, ở bậc THCS, toàn thành phố có hơn 464.000 học sinh công lập, hơn 30.000 học sinh tư thục. Tổng kinh phí dự kiến để miễn học phí cho toàn bộ học sinh vào khoảng 237 tỉ đồng.

Cũng trong tờ trình miễn học phí tại kỳ họp HĐND thường kỳ này, UBND TP.HCM có nêu, kể từ năm 2021, TP.HCM thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh. Trong đó năm 2021-2022 hỗ trợ 100% mức học phí công lập. Năm 2022-2023 hỗ trợ một phần chênh lệch do điều chỉnh mức học phí. Năm 2023-2024 thành phố hỗ trợ 1 phần chênh lệch do điều chỉnh mức học phí đối với mầm non, THPT và hỗ trợ 100% học phí đối với THCS.

Chính quyền TP.HCM cho rằng, qua 3 năm thực hiện, chính sách hỗ trợ học phí hợp với lòng dân, tạo sự an tâm và động lực cho phụ huynh, người dân có điều kiện phát triển kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh sau thời gian dài đối phó với dịch bệnh. Mặt khác, học sinh an tâm tới trường, không phải bỏ học vì điều kiện kinh tế không có khả năng đóng học phí.

Đồng thời, năm học 2024-2025, TP.HCM đã quy định mức học phí các cấp quay lại bằng mức thu áp dụng từ năm học 2021-2022. Vì vậy, việc miễn học phí là yêu cầu cần thiết, tạo dấu ấn, thể hiện sự quan tâm của TP.HCM đối với giáo dục.