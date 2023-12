TP.HCM: Hỗ trợ học phí, tiền ăn, tiền đi lại cho học sinh xã đảo

Học sinh và giáo viên ở xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) trong ngày khai giảng năm học 2023-2024 TRƯỜNG THCS-THPT THẠNH AN

Theo đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (bao gồm THCS, THPT) đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026 bằng với mức học phí hiện hành.

Từ năm học 2026-2027 trở đi, thành phố hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh THPT đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ bằng với mức học phí do HĐND TP.HCM quy định.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ học phí, HĐND TP.HCM còn thông qua chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền học 2 buổi/ngày, tiền sử dụng phương tiện đi học dành cho học sinh xã đảo này:

* Hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại các cơ sở giáo dục công lập tại xã này, áp dụng từ năm học 2023-2024:

Bậc tiểu học: hỗ trợ 135.000 đồng/học sinh/tháng. Năm học 2023-2024 chỉ áp dụng cho học sinh lớp 5, từ năm học 2024-2025 trở đi không áp dụng đối với học sinh tiểu học theo Chương trình GDPT 2018.

Bậc THCS: 180.000 đồng/học sinh/tháng.

Bậc THPT: 280.000 đồng/học sinh/tháng.

HĐND TP.HCM cũng quy định rõ, trong trường hợp các cơ sở giáo dục có mức thu tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh thấp hơn mức hỗ trợ theo nghị quyết này thì thực hiện hỗ trợ theo mức thu thực tế của cơ sở giáo dục.

* Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập tại xã này, áp dụng từ ngày 1.1.2024 với mức hỗ trợ: 160.000 đồng/tháng.

* Hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đò cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM (không bao gồm các cơ sở giáo dục phổ thông tại ấp Thiềng Liềng), áp dụng từ ngày 1.1.2024 với mức hỗ trợ cụ thể như sau: