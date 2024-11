Trận đấu hấp dẫn của các cầu thủ tuổi mẫu giáo

Bóng đá mini, vận động phối hợp, thể dục đồng diễn là những môn thể thao được các cầu thủ nhí và các vận động viên khác tham gia tại ngày hội phát triển vận động "Năng lượng mới, cả ngày vui" năm học 2024-2025 do Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 7, TP.HCM tổ chức ngày hôm qua, 6.11.

Các cầu thủ nhí so tài trên sân bóng mini ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tại địa điểm tổ chức là Trường mầm non Phú Thuận, quận 7, ngày hội có sự tham gia của các đội thi đến từ các trường mầm non trên địa bàn quận.

Ông Hà Thanh Hải, Phó trưởng phòng GD-ĐT quận 7 cho biết ngày hội phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo "Năng lượng mới, cả ngày vui" nhằm tạo sân chơi bổ ích cho trẻ 3-5 tuổi đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non trong địa bàn quận 7. Các hoạt động thể dục thể thao từ sự kiện này nhằm giúp trẻ em có năng lượng tích cực, hào hứng tham gia các hoạt động. Các hoạt động cũng giúp trẻ mạnh dạn tự tin, có khả năng tự lập và niềm đam mê các môn thể thao, đáp ứng mục tiêu trong Chương trình giáo dục mầm non, cho trẻ được phát triển lành mạnh, cân đối, toàn diện về cả thể chất và trí tuệ.

Tranh bóng không kém phần quyết liệt ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cầu thủ nhí ra sân trong tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo cổ động viên ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Môn vận động phối hợp thử thách sự nhanh nhẹn, khéo léo của trẻ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Những hoạt động thể dục thể thao đáp ứng mục tiêu trong Chương trình giáo dục mầm non ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cổ động viên cũng rất "đầu tư" ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Sự kiện kết nối gia đình - nhà trường, cùng tham gia chăm sóc, giáo dục trẻ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cha mẹ đồng hành cùng trường học

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, chuyên viên phòng GD-ĐT quận 7 cho hay ngoài các thầy cô giáo, các huấn luyện viên thì ngày hội phát triển vận động còn có sự tham gia của cha mẹ trẻ em tham dự. Như vậy, ngày hội còn đạt được mục tiêu là huy động được gia đình, xã hội cùng quan tâm hơn đến các hoạt động phát triển thể chất để trẻ có năng lượng tích cực, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, trường học hạnh phúc.

Đây là năm học thứ 3 ngày hội phát triển vận động "Năng lượng mới, cả ngày vui" diễn ra tại bậc học mầm non tại TP.HCM. Theo những nhà làm chuyên môn, sự kiện này cũng là dịp tăng cường sự kết nối và giao lưu giữa các trường mầm non các khu vực, tạo điều kiện để các giáo viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau, để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa phương mình.