Để phụ huynh yên tâm gửi con 6-18 tháng tuổi đi nhà trẻ

Hỗ trợ đắc lực cho phụ huynh

Cô Lê Thị Hà, GV nhóm 6-18 tháng tuổi của Trường mầm non Hoa Hồng, Q.7, kể: "Mười mấy năm trước, trường mầm non của thành phố chưa giữ trẻ từ 6 tháng tuổi. Tôi làm tại một trường mầm non ở Q.Gò Vấp. Không có ông bà hai bên ở cùng để trông cháu, may mắn là gần nhà có một cô giáo về hưu, thương hai vợ chồng tôi nên trông bé giùm. Bé được hơn 1 tuổi thì sáng tôi địu con trên xe máy tới trường, mẹ vào làm, con vào lớp học. Bây giờ trường mầm non giữ trẻ từ 6 tháng tuổi là rất đỡ cho nhiều phụ huynh, đồng thời trẻ cũng được phát triển toàn diện".

Tương tự, chị Nguyễn Thu Thu Hồng, có con học Trường mầm non Nhiêu Lộc, Q.Tân Phú, cho biết cảm thấy may mắn khi nhà ở gần trường, vừa hết chế độ nghỉ thai sản là có thể gửi con từ lúc bé 6 tháng tuổi để đi làm.

TP.HCM đang có 241 cơ sở giáo dục mầm non nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ 6-18 tháng tuổi ở hầu hết các quận, huyện và TP.Thủ Đức, chỉ còn Q.4 chưa thực hiện. Thông tin các cơ sở này được công khai ở cổng thông tin ngành giáo dục TP.HCM: https://pgdmamnon.hcm.edu.vn/congkhaicosogiaoduc.