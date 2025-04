Mầm non TP.HCM đồng diễn từ các điểm cầu với cờ đỏ sao vàng rực rỡ

Sáng nay, 18.4, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức Ngày hội phát triển giáo dục mầm non, mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Ngày hội diễn ra tại Trường mầm non Thành Phố (đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM). Ngay từ đầu chương trình, các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên mầm non TP.HCM, khách mời đều ấn tượng với phần đồng diễn từ hơn 10 điểm cầu khắp thành phố.

Trẻ mầm non TP.HCM trong phần đồng diễn cùng cờ đỏ sao vàng ẢNH: THÚY HẰNG

Từ quận 7, cô và trò Trường mầm non 19/5 đã sớm ổn định đội hình, sẵn sàng chờ tới đúng 8 giờ để bắt đầu phần đồng diễn. Trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, áo xanh bộ đội, trên nền nhạc những ca khúc ca ngợi tình yêu đất nước, niềm tự hào đất nước thống nhất, cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, trẻ mầm non và các giáo viên đã thể hiện phần biểu diễn hoành tráng. Những hình ảnh được truyền trực tiếp về màn hình lớn của ngày hội, đặt tại Trường mầm non Thành Phố khiến những ai có mặt đều cảm thấy xúc động.

Bà Vương Thanh Phương Thủy, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5, quận 7 cho biết nhà trường cảm thấy tự hào, xúc động khi được lựa chọn là 1 trong những điểm cầu tại TP.HCM, cô và trò được cùng tham gia phần đồng diễn trong ngày hội, đặc biệt trong không khí kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Theo bà Phương Thủy, những hoạt động này có ý nghĩa lớn lao trong việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, biết ơn những thế hệ đi trước cho các thế hệ mầm non. Các con được sinh ra và lớn lên giữa thời bình, được tạo những điều kiện thuận lợi nhất để học tập, phát triển, do đó các con càng thấy được ý nghĩa lớn lao của hòa bình, độc lập dân tộc.

Cùng với hoạt động đồng diễn từ hơn 10 điểm cầu trong thành phố (tại quận 6, quận 11, quận 12, quận Phú Nhuận, quận 7, quận Tân Bình...), Ngày hội phát triển giáo dục mầm non sáng 18.4 còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Như triển lãm tranh của trẻ, phần biểu diễn khí thế của Đại đội nữ tự vệ phòng GD-ĐT quận 8, trưng bày 50 năm giáo dục mầm non của các quận, huyện, TP.Thủ Đức...

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Màn đồng diễn từ điểm cầu Trường mầm non 19/5, quận 7 hoành tráng trong buổi sáng nay ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Màu đỏ rực rỡ của cờ và áo tạo nên không gian hoành tráng tại điểm cầu Trường mầm non 19/5, quận 7 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Hình ảnh đồng diễn với cờ đỏ sao vàng từ các điểm cầu được truyền trực tiếp về các màn hình lớn tại không gian ngày hội tại Trường mầm non Thành Phố ẢNH: THÚY HẰNG





ẢNH: THÚY HẰNG

Tiết mục ấn tượng của Đại đội nữ tự vệ phòng GD-ĐT quận 8 ẢNH: THÚY HẰNG

Mầm non TP.HCM giáo dục tinh thần yêu nước từ những năm tháng đầu đời

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay những hình ảnh rực rỡ, những nụ cười trong trẻo của trẻ mầm non, sự nhiệt huyết của thầy cô là minh chứng của ngành giáo dục mầm non thành phố - luôn tràn đầy sáng tạo, đoàn kết và khát vọng vươn lên.

"Ngày hội phát triển giáo dục mầm non không chỉ là dịp để tất cả mọi người cùng ôn lại kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, tự hào nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển của ngành. Đây còn là cơ hội để chúng ta cam kết không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, hiện đại; đồng thời chú trọng bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, nhân viên trong việc nuôi dưỡng những thế hệ mầm non khỏe mạnh, thông minh, giàu lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng", bà Lê Thụy Mỵ Châu phát biểu.

Đặc biệt, theo bà Châu, trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số, giáo dục mầm non thành phố sẽ tiếp tục tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện. Ngành giáo dục mầm non thành phố sẽ tập trung vào việc nuôi dưỡng các giá trị cốt lõi như lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và tinh thần sáng tạo ngay từ những năm tháng đầu đời.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Hoạt động giáo dục trong tháng 4 - tháng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất tại Trường mầm non 19/5, quận 7 nhằm giúp trẻ em hiểu về lịch sử xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Đa dạng các hoạt động lan tỏa tinh thần yêu nước trong các trường mầm non tại các quận, huyện, TP.Thủ Đức, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Châu kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục mầm non tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã để lại. "Hãy cùng nhau truyền tải những bài học đơn giản, thật dễ hiểu để hình thành lòng biết ơn, tinh thần yêu nước và ý chí phấn đấu đến các em nhỏ, giúp các em hiểu rằng mình là những mầm non của đất nước, là niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn", Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nói.

Những ngày qua, nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, giáo dục tinh thần yêu nước được tổ chức trong đồng loạt các trường mầm non tại TP.HCM như mầm non 19/5 Thành Phố, mầm non Nam Sài Gòn, các trường mầm non tại quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 7, quận 8, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ...

Ngày 16.4, tại Trường mầm non 19/5, quận 7, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội thi bé vẽ sáng tạo cấp thành phố với sự tham gia của 84 thí sinh ở 3 độ tuổi (3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi). Trong không khí 50 năm đất nước thống nhất, nhiều tác phẩm dự thi của trẻ thể hiện đầy cảm xúc hình ảnh đất nước trong ngày vui toàn thắng, những chiến sĩ chiến sĩ bộ đội ngày đêm gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc... Ban tổ chức đã trao 14 giải nhất, 27 giải nhì, 43 giải ba cho các trẻ, trong đó Trường mầm non 19/5, quận 7 - chủ nhà có 2 giải nhất là bé Phan Lê Thùy Hương và Chu Ngọc Bảo Vy.

Trường mầm non Tân Phong, quận 7 trong tháng 4 được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng. Trường tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng cho trẻ khối chồi và khối lá ngày 11.4, trong đó có nhiều câu hỏi ý nghĩa về chủ quyền đất nước, bản đồ Việt Nam, Thủ đô Hà Nội của Việt Nam...

Các trường mầm non TP.HCM được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng trong tháng 4 lịch sử ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Mới đây, trong tháng 4, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội thi bé vẽ sáng tạo cấp thành phố. Trẻ em thể hiện tinh thần yêu nước, khả năng sáng tạo trong mỗi tác phẩm của mình ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM mong mỗi nhà trường cùng truyền tải những bài học đơn giản, thật dễ hiểu để hình thành lòng biết ơn, tinh thần yêu nước và ý chí phấn đấu đến các em nhỏ ẢNH: THÚY HẰNG