4 chú ý an toàn khi trẻ khám phá khoa học qua thực hành

Thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu quả trong giáo dục trẻ

Hoạt động cho trẻ mầm non khám phá khoa học qua thực hành, trải nghiệm là quá trình sắp xếp, bố trí có mục đích, có kế hoạch của giáo viên. Việc này tạo nhiều cơ hội cho trẻ vận dụng nhóm phương pháp thực hành, trải nghiệm, sử dụng các giác quan để tham gia tìm tòi, khám phá, phát hiện ra cái mới, cái ẩn giấu về sự vật, hiện tượng xung quanh một cách tích cực bằng các hành động cụ thể, thực tế và tích lũy kiến thức, kỹ năng. Từ đó hình thành thái độ phù hợp với nhu cầu, khả năng và sự hứng thú của trẻ.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Hồng, chuyên viên Phòng GD-ĐT quận 7, cho biết với quan điểm lấy trẻ mầm non làm trung tâm, các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá khoa học thông qua trải nghiệm cần được tổ chức an toàn, sinh động, cuốn hút trẻ. Hoạt động xây dựng phù hợp theo từng độ tuổi, bám sát Chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT.

Cô Vương Thanh Phương Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết khi các hoạt động cho trẻ khám phá khoa học qua thực hành, trải nghiệm được tổ chức hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng trong công tác giáo dục trẻ mầm non.