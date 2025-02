Sau tết, các trường mầm non TP.HCM hoạt động như thế nào?

Sau tết Nguyên đán Ất Tỵ, số trẻ đi học lại tại Trường mầm non Tân Phong, quận 7 là 480/595 trẻ (khoảng 80,7%). Chiều nay, 6.2, cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin để chuẩn bị sẵn sàng trường lớp đón học sinh trở lại trường sau tết, từ ngày 2.2, toàn thể giáo viên, nhân viên trường đã tổng vệ sinh tất cả các khu vực xung quanh nhà trường, lớp học, nhà bếp và các phòng chức năng.

Cô và trẻ Trường mầm non Tân Phong, quận 7 trong những ngày đầu năm Ất Tỵ

Trường mầm non Tân Phong, quận 7 đón trẻ tới trường sau tết ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Ngày 3.2, nhà trường đón trẻ vào trường, các cô giáo chào đón trẻ, tặng lì xì kèm các câu chúc tết "Chúc bé chăm ngoan, học giỏi, luôn là niềm tự hào của ông bà và cha mẹ". Trường mầm non Tân Phong tổ chức hoạt động bình thường cho các trẻ theo thời gian biểu bắt đầu từ thứ hai (ngày 3.2).

Tại Trường mầm non Sóc Nâu, quận Gò Vấp, tính đến hôm nay (6.2) có 536 trên tổng số 666 trẻ đi học lại (khoảng 80,5%).

Cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sau hoạt động chúc tết đầu năm, tặng lì xì cho tất các trẻ trên toàn trường vào sáng 3.2, nhà trường bắt đầu tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo kế hoạch, thời gian biểu.

Cô và trò Trường mầm non Sóc Nâu, quận Gò Vấp vui vẻ trở lại trường sau Tết Nguyên đán 2025 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Tại Trường mầm non Sơn Ca 14, quận Phú Nhuận, chỉ còn 50 học sinh chưa đi học lại hôm 3.2 - sau thời gian nghỉ tết (đã có 250 trẻ trên tổng số 300 trẻ trở lại trường, chiếm khoảng 83,33%).

Cô Lê Cẩm Linh, Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca 14, cho hay từ đầu tuần, trường có nhiều hoạt động chào đón trẻ đến trường để các bé bắt nhịp lại môi trường lớp học sau kỳ nghỉ dài, trở về nền nếp sinh hoạt tại trường. Trước khi trẻ nghỉ tết, các giáo viên cũng lưu ý phụ huynh chú ý giữ sức khỏe, duy trì nền nếp ăn, ngủ, nghỉ cho bé lúc ở nhà để khi đi học các trẻ không còn bỡ ngỡ.

Trong tuần đầu tiên đi học lại sau tết 2025, các cơ sở giáo dục mầm non tại TP.HCM thực hiện công tác báo cáo tình hình trường lớp, số giáo viên nhân viên đã đi làm, còn vắng sau tết, sĩ số trẻ... tới các phòng GD-ĐT trên địa bàn quận, huyện, từ đó các phòng báo cáo lên Sở GD-ĐT TP.HCM.

Cô giáo Trường mầm non Tân Phong, quận 7 dọn dẹp vệ sinh môi trường lớp học ngày 2.2 để đón trẻ vào ngày 3.2

Từ ngày 3.2, các hoạt động của trẻ ở trường mầm non TP.HCM được tổ chức theo thời gian biểu ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Sở GD-ĐT TP.HCM luôn nhấn mạnh tới phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các cơ sở giáo dục mầm non cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc vệ sinh phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; tăng cường phối hợp với các sở, ngành thành phố và địa phương trong kiểm tra, cấp phép hoạt động, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn.