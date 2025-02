Cười hết cỡ trong ngày hội thể thao của trẻ mầm non

Ngày hội thể thao "Năng lượng mới - Cả ngày vui" do Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức vừa diễn ra ngày đầu tiên tại Trường mầm non Long Bình, phường Long Bình với sự tham gia của 37 đơn vị mầm non thuộc khu vực 13 phường (quận 9 cũ).

Cổ động viên cũng hồi hộp bên đường biên... ẢNH: THÚY HẰNG

Phần thi bóng đá mini hấp dẫn

Cầu thủ nhí nữ thể hiện tài năng trong phần so tài bóng đá mini ẢNH: THÚY HẰNG

Trong sự cổ vũ nhiệt tình của cha mẹ trẻ và các giáo viên, 524 trẻ trong độ tuổi mẫu giáo (từ 3-6 tuổi) hào hứng tham gia các môn đồng diễn, bóng đá mini, vận động liên hoàn. Các phần thi diễn ra sôi nổi, tràn ngập tiếng cười sảng khoái.

Ngày mai, 20.2, trẻ mầm non ở các đơn vị thuộc khu vực 12 phường (quận Thủ Đức cũ) tham gia ngày hội này tại Trường mẫu giáo Linh Ân, phường Tam Phú. Và 21.2, ngày hội sẽ đến với các trẻ mầm non các đơn vị thuộc khu vực 9 phường (quận 2 cũ) tại Trường mầm non Sơn Ca 1, phường Cát Lái.

Cô Kiều Mỹ Chi, Phó trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết tổng cộng có 65 trường mầm non công lập, 12 đơn vị mầm non ngoài công lập tham gia ngày hội thể thao "Năng lượng mới - Cả ngày vui" (với tổng số 1.465 trẻ mầm non được thi đấu các môn bóng đá mini, đồng diễn và vận động liên hoàn).

"Ngày hội giúp trẻ mầm non có được sự tự tin, năng động, thoải mái, tăng cường giáo dục thể chất cho trẻ em. Những môn thể thao này trẻ đã được học, được chơi, được vận động mỗi ngày cùng thầy cô giáo và các bạn nhưng tới hôm nay thì các bé được thể hiện cùng đồng đội của mình. Ngày hội cũng là dịp để kết nối phụ huynh, các đơn vị trường học lại gần nhau hơn trong các hoạt động giáo dục cho trẻ", cô Kiều Mỹ Chi chia sẻ.

ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

Các vận động viên nhí so tài ở phần thi vận động liên hoàn đòi hỏi nhanh nhẹn, khéo léo, dẻo dai và cả tinh thần tập thể của các bạn nhỏ ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Phan Thị Kim Duyên, Hiệu trưởng Trường mầm non Long Bình, đơn vị chủ nhà, cũng cho hay với trẻ em độ tuổi mầm non thì học thông qua chơi. Trong ngày hội thể thao hôm nay, trẻ em được tăng cường sức khỏe, được giao lưu với nhiều người bạn ở các trường, lớp khác. Từ đó, trẻ càng cảm nhận được không khí vui vẻ, hạnh phúc được trường học, để thấy rằng mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Việc giáo dục thể chất, tăng cường vận động cho trẻ - nội dung quan trọng trong Chương trình Giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT được các cơ sở giáo dục mầm non tại TP.HCM chú trọng. Cụ thể như tại Trường mầm non Long Bình, việc tăng cường vận động được cụ thể hóa bằng các hoạt động giờ chơi của trẻ ở ngoài trời, ở trong lớp, hoạt động tập thể dục của trẻ buổi sáng và những hoạt động cụ thể cho trẻ dư cân...

ẢNH: THÚY HẰNG

Ngày hội là nơi tài năng của các trẻ mầm non được thể hiện, được tuyên dương... ẢNH: THÚY HẰNG

Ngày hội còn là nơi thể hiện sự quyết tâm, dẻo dai của các vận động viên nhí... ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

Và là nơi tràn ngập tiếng cười, tinh thần thi đấu tập thể ẢNH: THÚY HẰNG

Với lợi thế khuôn viên trường rộng lớn, các giáo viên, nhân viên trong trường cùng trồng rau cải, bầu bí, mướp và các loại hoa. Trên các mảnh vườn này, trẻ được các giáo viên hướng dẫn tưới rau, chăm sóc, thu hoạch rau trái. Đó vừa là cách để trẻ được học về cây cối xung quanh, biết trân trọng công sức người làm vườn, đồng thời còn cho trẻ được vận động nhẹ nhàng giữa thiên nhiên trong lành...

Ngày hội thể thao, phát triển vận động "Năng lượng mới - Cả ngày vui" bắt đầu được Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức từ năm học 2022-2023. Cho đến nay, ngày hội vẫn được các địa phương quan tâm và trở thành sân chơi hấp dẫn với trẻ mầm non.