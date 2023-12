Màn so tài của những cầu thủ nhí trên sân bóng đá mini sáng nay PHƯƠNG HÀ

Sáng 6.12, tại Trường mầm non 2/9, H.Hóc Môn, TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày hội phát triển vận động Năng lượng mới cả ngày vui năm học 2023-2024 dành cho trẻ mầm non. Tại điểm thi này có sự tham gia của các đội đến từ các trường của Q.12, Q.Gò Vấp, H.Hóc Môn, H.Củ Chi.



Từ 7 giờ 30 phút sáng đã có nhiều phần so tài hấp dẫn của các vận động viên nhí. Các đội thực hiện các bài tập phát triển chung, sáng tạo các vận động cơ bản để hình thành một bài đồng diễn; thi vận động liên hoàn 10 môn thể thao phối hợp... Trong đó màn gay cấn, hấp dẫn, được nhiều người hò reo cổ vũ đó là phần sân chơi bóng đá mini của các cầu thủ nhí.

Đông đảo giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh và các trẻ nhỏ có mặt ở sân trường, cổ vũ cho các phần thi của cầu thủ nhí, vận động viên nhí trong ngày hội.

Trẻ em được phát triển cân đối thể chất, tinh thần nhờ các sân chơi thể thao PHƯƠNG HÀ

Ngày hội phát triển vận động Năng lượng mới cả ngày vui năm học 2023-2024 diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12.2023. Các trường mầm non của 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức được chia thành 6 nhóm, tổ chức hoạt động giao lưu theo các điểm thi.

Tại mỗi điểm thi, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba ở các hạng mục đồng diễn, bóng đá mini, vận động liên hoàn, giải thưởng cho các cổ động viên phong trào.

Năm nay, các ngày hội Năng lượng mới cả ngày vui diễn ra tại các điểm thi: Trường mầm non Vườn Hồng, TP.Thủ Đức, TP.HCM; Trường mầm non 2/9, H.Hóc Môn; Trường mầm non Rạng Đông Quận 6, Q. 6; Trường mầm non Hướng Dương, Q.Tân Phú; Trường mầm non Hướng Dương, H.Nhà Bè; Trường mầm non 13, Q.Bình Thạnh.

Đây là năm học thứ 2 Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày hội thể thao Năng lượng mới cả ngày vui cho trẻ mầm non khắp thành phố PHƯƠNG HÀ

Những cổ động viên sôi nổi của ngày hội thể thao PHƯƠNG HÀ

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết ngày hội Năng lượng mới cả ngày vui nhằm tạo thêm sân chơi cho trẻ mầm non, giúp trẻ có năng lượng tích cực, hào hứng tham gia các hoạt động. Sân chơi giúp trẻ thêm mạnh dạn, tự tin có khả năng tự lập và niềm đam mê các môn thể thao. Từ đó, giúp trẻ đáp ứng mục tiêu trong chương trình giáo dục mầm non "Trẻ phát triển thể chất lành mạnh, cân đối, toàn diện về cả thể chất và trí tuệ", góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em Việt Nam.

Ngày hội thể thao này cũng huy động gia đình, xã hội cùng quan tâm hơn đến các hoạt động giáo dục phát triển thể chất để trẻ có năng lượng tích cực, giúp trẻ mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Đây là năm học thứ 2 Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày hội thể thao với quy mô toàn thành phố ở bậc mầm non. Ban tổ chức cũng mong muốn qua ngày hội, trẻ mầm non tham gia các môn thể thao sẽ tăng cường sự kết nối và giao lưu giữa các trường mầm non các khu vực, tạo điều kiện cho giáo viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giáo dục.