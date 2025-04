Bồi hồi xem hình ảnh trường lớp mầm non TP.HCM những năm 1975-1985

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã chia sẻ như vậy tại Ngày hội phát triển giáo dục mầm non TP.HCM diễn ra hôm 18.4, kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Trong ngày hội diễn ra tại Trường mầm non Thành Phố (đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM), đông đảo thế hệ các nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên mầm non các thời kỳ và khách tới tham quan đều không khỏi bồi hồi xúc động khi xem lại kỷ yếu giáo dục mầm non thành phố 50 năm, lật mở những hình ảnh trường lớp, giáo viên và trẻ mầm non trong giai đoạn 1975-1985 ở các địa phương của TP.HCM.

ẢNH: THÚY HẰNG

Trường mầm non Măng Non 7 năm 1976 (bây giờ là Trường mầm non 7A, quận Bình Thạnh, TP.HCM) ẢNH: THÚY HẰNG

Cổng Trường mầm non 7A, quận Bình Thạnh, TP.HCM từ 2016 tới nay ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Lê Thụy Mỵ Châu phát biểu tại ngày hội: "Nhìn lại chặng đường 50 năm, chúng ta đầy tự hào khi thấy ngành giáo dục mầm non thành phố đã trải qua những cột mốc phát triển đáng ghi nhớ. Ngay sau ngày giải phóng, từ năm 1975, giáo dục mầm non bắt đầu được xây dựng từ những cơ sở nuôi dạy trẻ nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ con em cán bộ, công nhân viên trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Các trường mầm non đầu tiên như Trường mầm non 19/5, Trường mầm non Thành Phố ra đời, đánh dấu bước khởi đầu cho một hệ thống giáo dục mầm non chính quy. Những năm 1980, cùng với công cuộc đổi mới của đất nước, giáo dục mầm non được chú trọng hơn với sự mở rộng các cơ sở giáo dục công lập và sự tham gia của các cơ sở ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội".

Theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, đến thập niên 1990, thành phố đã có những bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa chương trình giáo dục mầm non, xây dựng đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và nâng cấp cơ sở vật chất. Số lượng cơ sở giáo dục mầm non tăng đáng kể, từ vài trăm cơ sở lên hàng nghìn, phủ khắp các quận, huyện.

"Đây cũng là thời kỳ mà các chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ được cải thiện, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Bước sang thế kỷ 21, giáo dục mầm non thành phố đón nhận những cơ hội mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các chương trình giáo dục tiên tiến được áp dụng, các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia lần lượt ra đời, và đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng chuyên sâu về phương pháp giáo dục hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm. Từ năm 2010 đến nay, giáo dục mầm non thành phố tiếp tục có những bước đột phá, phát triển vượt bậc...", bà Lê Thụy Mỵ Châu nhận định.

Cùng xem lại những hình ảnh trường lớp mầm non TP.HCM giai đoạn 1975-1985 được phóng viên Báo Thanh Niên chụp lại từ kỷ yếu ngành giáo dục mầm non của các quận, huyện TP.HCM:

ẢNH: THÚY HẰNG

Trường mầm non Măng Non 7 năm 1978. Bây giờ là Trường mầm non 7A, quận Bình Thạnh, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

Phòng truyền thống Trường mầm non Măng Non 7, quận Bình Thạnh các năm 1979, 1983 ẢNH: THÚY HẰNG

Những hình ảnh của Nhà trẻ Thực hành 19/5 từ năm 1975-1985 tại địa chỉ 107-109-111 Nguyễn Du, quận 1 ẢNH: THÚY HẰNG

Những hình ảnh của cán bộ quản lý, giáo viên Nhà trẻ Thực hành 19/5 từ năm 1975-1985 tại địa chỉ 107-109-111 Nguyễn Du, quận 1 ẢNH: THÚY HẰNG

Nhà trẻ 19/5 được tiếp nhận từ Ký Nhi viện của Hội phụ nữ Thiện Chí năm 1975 tại địa điểm 107-109-111 Nguyễn Du, quận 1. Tháng 8.1993, trường về địa chỉ 68 Lê Thánh Tôn, quận 1. Năm 1995, trường được khởi công xây dựng tại 94 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 và được đổi tên thành Trường mầm non bán công Thực hành 19/5. Năm 2008, trường được đổi tên thành Trường mầm non 19/5 Thành phố như hiện nay ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

Trường mầm non bán công Thực hành 19/5 những năm 1995-2005 ẢNH: THÚY HẰNG

Nhà trẻ 19/5, quận 10 chính thức được hoạt động năm 1978, sau này được xây dựng thành trường mầm non khang trang, hiện đại hơn và hiện nay là Trường mầm non 19/5, quận 10 ẢNH: THÚY HẰNG

Hình ảnh năm 1980 tại Trường mẫu giáo Măng Non 1, quận 10, hiện nay là Trường mầm non Măng Non 1 ẢNH: THÚY HẰNG

Những lớp học mầm non bằng tranh tre được dựng ở Củ Chi sau ngày đất nước vừa thống nhất ẢNH: THÚY HẰNG

Thể dục buổi sáng tại 1 lớp học điểm lẻ của Trường mẫu giáo Bông Sen 2, huyện Củ Chi ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

Cán bộ, giáo viên phòng giáo dục của 22 tỉnh thành phía nam tham quan, học tập Trường mẫu giáo Bông Sen 2, huyện Củ Chi ẢNH: THÚY HẰNG

Trẻ tại các cơ sở mầm non tại quận Tân Bình, TP.HCM những năm từ 1975-1985 ẢNH: THÚY HẰNG

Trẻ tại các cơ sở mầm non tại quận Tân Bình, TP.HCM những năm từ 1975-1985 ẢNH: THÚY HẰNG

Trẻ tại các cơ sở mầm non tại quận Tân Bình, TP.HCM những năm từ 1975-1985 ẢNH: THÚY HẰNG

Những hình ảnh cô và trẻ mầm non tại quận Phú Nhuận những năm từ 1975-1985 ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (bìa phải) tặng quà tri ân những cán bộ lãnh đạo Sở GD-ĐT phụ trách bậc học mầm non TP.HCM qua các thời kỳ ẢNH: THÚY HẰNG