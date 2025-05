TP.HCM có thêm nhiều trường mầm non to đẹp, hiện đại, không lo thiếu chỗ học

Thủ Đức có trường mầm non mới, tổng đầu tư 23 tỉ đồng

Giáo viên, trẻ mầm non TP.Thủ Đức, TP.HCM hân hoan khi Trường mầm non Trường Thọ mới được khánh thành, đúng dịp 50 năm đất nước thống nhất.



Buổi lễ khánh thành trường mới được tổ chức hôm 25.4, trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất có sự tham dự của bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; ông Mai Hữu Quyết, Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và nhiều vị đại biểu khách quý.

Trường mầm non Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM khánh thành đúng dịp 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: PHÒNG GD-ĐT TP.THỦ ĐỨC

Trường mầm non Trường Thọ ở địa chỉ 50 Võ Văn Ngân, phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức. Đây là công trình xây mới ngôi trường. Trước đây trường cũ nhỏ hẹp, chưa đáp ứng hết nhu cầu gửi trẻ của con em phụ huynh ở địa phương.

Trường mầm non Trường Thọ mới có tổng mức đầu tư 23 tỉ đồng, được xây dựng trên khu đất diện tích 1.431,3m2 quy mô 1 trệt, 1 lầu, đầy đủ phòng học tập, chức năng, có sân chơi, có thể tiếp nhận 300 trẻ. Công trình được khởi công từ tháng 4.2023 và đúng một năm sau thì khánh thành, về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ quan.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (áo dài xanh chính giữa) trong lễ khánh thành ngôi trường mới ẢNH: PHÒNG GD-ĐT TP.THỦ ĐỨC

Trường mầm non Trường Thọ khang trang, hiện đại ở số 50 Võ Văn Ngân, phường Trường Thọ ẢNH: PHÒNG GD-ĐT TP.THỦ ĐỨC

Ông Mai Hữu Quyết, Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, cho biết việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Trường mầm non Trường Thọ khang trang giúp thực hiện tốt các mục tiêu trong giáo dục đào tạo đề ra. Từ ngôi trường mới, hiện đại, khang trang, thầy và trò Trường mầm non Trường Thọ sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Ngôi trường rộng rãi, khang trang còn giúp giải quyết nhu cầu cấp thiết về trường lớp của trẻ trong độ tuổi mầm non, phụ huynh yên tâm gửi con để làm việc.

Hàng loạt trường mầm non mới khánh thành, tổng đầu tư hàng trăm tỉ đồng

Trong tháng 4.2025, đúng dịp 50 năm đất nước thống nhất, TP.HCM khánh thành hàng loạt trường mầm non công lập rộng lớn, hiện đại khắp các địa phương.

Trường mầm non Sơn Ca - trường đạt chuẩn quốc gia ở phường 6, quận Tân Bình (diện tích 6.348,5 m²; quy mô 1 trệt, 3 tầng lầu với 20 phòng học, các phòng chức năng). Trường có thể đảm bảo chỗ học cho 700 trẻ.

Cô giáo và các bé Trường mầm non Sơn Ca, quận Tân Bình ẢNH: THÚY HẰNG

Trường mầm non 12, quận 4, tổng diện tích sàn sử dụng 1.663,2 m² với tổng vốn đầu tư hơn 36 tỉ đồng. Cô Huỳnh Lê Diễm Kiều, Hiệu trưởng Trường mầm non 12, quận 4, cho biết trước đây, trường gồm 1 điểm chính và 6 điểm lẻ. Các điểm lẻ cơ sở vật chất xuống cấp, khó khăn cho việc học tập của trẻ, giảng dạy của giáo viên. Trường mới hứa hẹn môi trường dạy và học tốt hơn cho thầy và trò.

Trường mầm non 12, phường 12, quận 3, xây dựng trên diện tích đất 836,7 m² với tổng mức đầu tư hơn 28 tỉ đồng. Dự kiến năm học mới 2025-2026, trường tuyển sinh 11 lớp với 3 lớp nhà trẻ, 8 lớp mẫu giáo, tổng cộng 281 trẻ.

Trường mầm non 12, phường 12, quận 3 khánh thành trong tháng 4.2025 ẢNH: TÂM THU

Cô và các bé Trường mầm non 12, phường 12, quận 3 ẢNH: TÂM THU

Cơ sở 2 Trường mầm non Vàng Anh, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cũng vừa được khánh thành. Tổng kinh phí đầu tư gần 49 tỉ đồng, tổng diện tích sàn 2.900 m²… Trường có quy mô 1 trệt, 1 lầu với 15 phòng học, phòng chức năng, đáp ứng nơi học tập của 300 trẻ.

Trường mầm non Phường 9, quận 8 đang hoàn thiện những khâu sau cùng, sẽ đưa vào hoạt động trong năm học 2025-2026, giảm tải áp lực sĩ số các trường mầm non trong khu vực, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ...

Trường mầm non Phường 9, quận 8 sắp hoàn thiện. Ngôi trường khang trang, hiện đại được người dân địa phương mong chờ ẢNH: THÚY HẰNG

Trường mầm non công lập nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, tạo điều kiện tiếp cận giáo dục công bằng

Khảo sát của Ngân hàng thế giới tại hội thảo tham vấn giải pháp xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045" mới đây chỉ ra việc được tiếp cận với giáo dục mầm non tăng cơ hội để người mẹ có thể tìm được việc làm được trả lương trong khu vực chính thức.

Cụ thể, nếu phụ nữ có thể sử dụng các dịch vụ giáo dục mầm non cho con đáp ứng nhu cầu tốt hơn thì 1/4 người được hỏi cho rằng sẽ kiếm việc làm với thu nhập cao hơn; 1/5 cho rằng sẽ làm được nhiều giờ hơn và có thời gian đi học thêm. Theo khảo sát, phụ nữ thuộc nhóm nghèo nhất, hiện đang phải dựa vào dịch vụ chăm sóc không chính thức, có xu hướng thể hiện nhiều hơn những ý định như trên.



75% người mẹ được hỏi cho biết sẵn lòng sử dụng dịch vụ giáo dục mầm non tại các trường mầm non. Tỷ lệ mong muốn được sử dụng các trường mầm non đặc biệt cao ở các bà mẹ thuộc nhóm nghèo nhất, nhập cư, sống gần khu công nghiệp, đang phải nhờ người thân chăm sóc con cái.

Mầm non TP.Thủ Đức, TP.HCM hân hoan có trường mới, tổng đầu tư 23 tỉ đồng

Lễ khánh thành trường mầm non đúng dịp 50 năm non sông liền một dải ẢNH: PHÒNG GD-ĐT TP.THỦ ĐỨC





Ngành giáo dục đào tạo TP.HCM luôn chú trọng việc chăm lo cho con em trong lứa tuổi mầm non, đặc biệt là con em công nhân, con em có cha mẹ làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

TP.HCM là địa bàn có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, việc có thêm nhiều những ngôi trường mầm non công lập mới, khang trang hiện đại là niềm vui không của riêng ai. Khi trẻ có ngôi trường chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tốt, phụ huynh yên tâm gửi con để đi làm, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.