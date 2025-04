50 năm non sông liền một dải: Trường học đổi thay cả vùng đất

TP.HCM khánh thành hàng loạt trường học

Ngoài cụm trường chuẩn quốc gia tại P.6, Q.Tân Bình, trong tháng 4.2025, TP.HCM khánh thành hàng loạt trường học, đáp ứng nhu cầu đến trường của con em TP.HCM.

Như Trường mầm non Trường Thọ, TP.Thủ Đức với tổng mức đầu tư 23 tỉ đồng. Trường mầm non 12, Q.4, tổng diện tích sàn sử dụng 1.663,2 m² với tổng vốn đầu tư hơn 36 tỉ đồng. Trường mầm non 12, P.12, Q.3, xây dựng trên diện tích đất 836,7 m² với tổng mức đầu tư hơn 28 tỉ đồng. Cơ sở 2 Trường mầm non Vàng Anh, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, tổng kinh phí đầu tư gần 49 tỉ đồng, tổng diện tích sàn 2.900 m². Trường tiểu học Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh; Trường THCS Tân Thạnh Đông 2, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi…