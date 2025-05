Phụ huynh vào mùa tìm bán trú, hoạt động hè cho con

N HIỀU TRƯỜNG CÓ HOẠT ĐỘNG HÈ MIỄN PHÍ

Cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Khánh Dư (Q.1, TP.HCM), cho biết hiện nay các giáo viên (GV) âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất đã đề xuất ban giám hiệu kế hoạch tổ chức các CLB nghệ thuật như múa, hát, nhảy, vẽ, thể dục thể thao như võ thuật… cho học sinh (HS) miễn phí một số buổi trong tuần. CLB cũng là nơi ươm mầm cho HS có năng khiếu nghệ thuật, để vào năm học mới các em có thể tự tin tham gia nhiều hoạt động, sân chơi.

Tiếp nối thành công của mùa hè năm trước, năm 2025 này Trường tiểu học Hòa Bình (Q.1) tổ chức nhiều hoạt động hè bổ ích chủ đề "Trải nghiệm an toàn - Khơi nguồn sáng tạo". Trong 2 tuần từ ngày 2 - 15.6, mỗi tuần 3 buổi (thứ hai, tư, sáu; 8 - 10 giờ 30), trường tổ chức các hoạt động hè dạng CLB hoàn toàn miễn phí. Cụ thể, từ ngày 2 - 8.6, chủ đề sinh hoạt "Chúng em kính yêu Bác Hồ" gắn với kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2025); từ ngày 9 - 15.6, chủ đề sinh hoạt "Em vui rèn - luyện, học bao điều hay".

Học sinh tham gia các CLB hè tại Trường tiểu học Hòa Bình (Q.1, TP.HCM) năm 2024 ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Tống Thị Mai Hương, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết chương trình được tổ chức theo hình thức CLB do đội ngũ GV của trường phụ trách. Các CLB như: Làm bạn cùng sách; Fun with English: Luyện nói, thuyết trình bằng tiếng Anh; Kỹ năng sống; Em là họa sĩ; Khéo tay hay làm; MC nhí; Ca sĩ nhí; Múa hiện đại; Bản sắc võ Việt; Bóng rổ; Bóng đá… Đồng thời, 2 tuần này, các GV cũng có công tác phụ đạo miễn phí cho HS, giúp HS có kết quả học tập chưa đạt yêu cầu được ôn tập các môn để chuẩn bị cho kiểm tra lại trong hè.

Trong hè, mọi công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ vẫn thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ như trong suốt năm học. Các hoạt động cho trẻ được tổ chức đa dạng, giúp trẻ học thông qua chơi, nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện. Cô Lâm Thị Thùy Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non Vàng Anh (Q.5)

T RƯỜNG TIỂU HỌC NÀO CÓ BÁN TRÚ HÈ ?

Chị Thanh Hà, nhân viên kế toán, trú ở chung cư Giai Việt (Q.8, TP.HCM), cho biết từ 2 tuần trước đã phải đi tìm nơi cho con học bán trú hè để yên tâm đi làm. "Công việc của tôi làm liên tục từ 8 - 17 giờ, không thể bố trí giờ trưa đón con được nên tìm được trường tiểu học nào an toàn, uy tín, cho trẻ ăn cơm trưa, nghỉ trưa, đa dạng hoạt động vui chơi, rèn luyện kỹ năng, chi phí vừa phải là mừng vô cùng", chị Thanh Hà nói.

Mới đây, chị đã đăng ký cho con tham gia 8 tuần lễ bán trú hè (bắt đầu từ ngày 2.6) tại Trường tiểu học Đông Nam Á (P.5, Q.8). Các tuần được thiết kế hoạt động theo chủ đề để trẻ khám phá, trải nghiệm, phát triển các kỹ năng. Như tuần 1 (từ 2 - 6.6) là "Xin chào mùa hè". Các tuần sau đó đến tuần 8 lần lượt chủ đề: Trí tuệ nhân tạo; Chinh phục đô thị; Tự tin thuyết trình; Khỏe mạnh phát triển; Khéo tay hay làm; Kho báu bí mật; Trưởng thành.

Mùa hè năm học 2024 - 2025, Trường tiểu học Hòa Bình (Q.1) tiếp tục tổ chức hoạt động bán trú hè (có thu phí) với đa dạng CLB. Trường có 6 tuần bán trú (từ 16.6 - 27.7), nhận cả HS các trường khác. Phụ huynh có thể lựa chọn một trong 3 phương án sau: cho con học cả ngày, từ 7 giờ 45 - 16 giờ 15, có ăn trưa; chỉ học 5 buổi sáng từ thứ hai tới thứ sáu; chỉ học 3 buổi sáng/tuần. Các tuần được thiết kế theo chủ đề. Chương trình được tổ chức theo hình thức CLB do đội ngũ GV giỏi của trường hoặc các huấn luyện viên phụ trách. Bên cạnh đó, HS sẽ tham gia ngày hội trải nghiệm, đi học thực tế tại đường sách, bảo tàng, ăn buffet tại trường…

Cô Tống Thị Mai Hương cho biết các hoạt động hè nhằm tạo sân chơi an toàn, vui khỏe, bổ ích cho HS; hình thành, bồi dưỡng, tạo nền tảng để phát huy năng khiếu về nghệ thuật, thể thao cho HS; phát triển năng lực và nhận thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học cho các em. Các hoạt động, CLB hè cũng nhằm giúp HS trải nghiệm cuộc sống, có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, qua đó giáo dục đạo đức, phát huy năng lực, phẩm chất, tính tích cực, chủ động cho các em…

Ngoài ra, xuyên suốt trong hè, trường duy trì các hoạt động phụ đạo HS, GV ôn tập các môn cần kiểm tra lại cho HS chưa đạt yêu cầu hoàn toàn miễn phí.

Trẻ em Trường mầm non Vàng Anh, Q.5, TP.HCM trong các hoạt động ẢNH: PHƯƠNG HÀ

N HIỀU TRƯỜNG MẦM NON GIỮ TRẺ TRONG HÈ

Thời điểm này, các trường mầm non tiếp tục cho phụ huynh đăng ký gửi trẻ trong hè tại trường. Hầu hết, các trường mầm non sẽ hoạt động hè từ 16.6 - 15.8. Các quận, huyện, TP.Thủ Đức cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tùy theo điều kiện của đơn vị, sẵn sàng trường lớp, đội ngũ GV, giữ trẻ theo nhu cầu trong hè của phụ huynh, giúp trẻ có thể làm quen trước với môi trường lớp học, thầy cô giáo, để khi vào năm học chính thức vào tháng 9.2025 sẽ không bỡ ngỡ.

Tại Trường mầm non Sơn Ca 14 (Q.Phú Nhuận), cô Lê Cẩm Linh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay trường giữ trẻ trong hè từ 16.6 - 16.8. Hiện nay đã có 242 trẻ được đăng ký học hè. Các hoạt động trong hè được xây dựng, tuân thủ nội dung chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT, chú trọng nhiều hoạt động cho trẻ được phát triển kỹ năng, năng khiếu, rèn luyện thể chất, phát triển trí sáng tạo…

Cô Lâm Thị Thùy Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non Vàng Anh (Q.5), cho biết năm nay trường hoạt động hè từ 16.6 - 15.8, GV đăng ký làm hè trên tinh thần tự nguyện, hiện đang có hơn 60 bé từ 18 tháng tuổi tới 5 - 6 tuổi, đã được phụ huynh đăng ký gửi trẻ trong hè.

"Trong hè, mọi công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ vẫn thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ như trong suốt năm học. Các hoạt động cho trẻ được tổ chức đa dạng, giúp trẻ học thông qua chơi, nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện. Khi trẻ được làm quen sớm với trường lớp, thầy cô giáo trong hè này thì khi vào năm học, trẻ không xa lạ, dễ vào nền nếp hơn, thầy cô giáo cũng đỡ vất vả hơn", cô Loan cho hay.

Huy động nghệ sĩ tham gia hoạt động hè Theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương, cơ sở giáo dục cần huy động các nghệ sĩ, vận động viên… tham gia tổ chức hoạt động hè cho các cháu HS. Vậy, cách nào để thực hiện hiệu quả? Thạc sĩ Nguyễn Đình Tình, Phó trưởng khoa Cơ bản, Trường CĐ Sư phạm T.Ư TP.HCM, cho rằng sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT các địa phương cần có kế hoạch phối kết hợp với sở VH-TT và DL, các hội nghệ thuật tại địa phương, CLB âm nhạc, mỹ thuật, hoặc các trung tâm thể dục thể thao để mời nghệ sĩ, ca sĩ, vận động viên có đủ điều kiện tham gia công tác giảng dạy. "Chúng ta có thể tận dụng lực lượng nghệ sĩ, ca sĩ, vận động viên nổi tiếng tại địa phương tham gia các hoạt động hè cho HS để chủ động về con người, đồng thời cũng giúp giảm chi phí", thạc sĩ Tình nói. Còn thầy Huỳnh Hoàng Cư, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường ĐH Văn Hiến, cho hay việc tổ chức các sân chơi như hội thao, giải thể thao học đường, liên hoan nhóm nhạc, liên hoan văn nghệ… là những hình thức rất hiệu quả để thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất và học tập âm nhạc - nghệ thuật trong HS, ngay trong mùa hè.