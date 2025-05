Phú Quốc: Làm rõ vụ giáo viên đánh hiệu phó nhập viện sau khi xét thi đua

Chiều 25.5, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường mầm non Dương Đông báo cáo rõ vụ việc một hiệu phó bị đánh nhập viện trong một cuộc họp xét thi đua tổ chức sáng 24.5.

"Tôi chỉ mới nghe thông tin từ một phía, nên chưa biết rõ thực tế thế nào. Tôi đã yêu cầu hiệu trưởng trường này báo cáo toàn bộ sự việc vào thứ hai tới, nếu đúng như những gì phản ánh thì sẽ xử nghiêm", vị lãnh đạo Phòng GD-ĐT Phú Quốc nói.

Trường mầm non Dương Đông, nơi diễn ra vụ việc Ảnh: Hòa Vân

Theo phản ánh từ bà N.T.B.T, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Dương Đông, sáng 24.5, trường tổ chức họp xét thi đua cuối năm học. Do nghi ngờ bà N.T.B.T là người đã tung các clip giáo viên đánh học sinh trước đó lên Facebook gây bức xúc trong dư luận khiến hiệu trưởng, 1 hiệu phó và 4 giáo viên bị kỷ luật khiển trách nên bà L.T.K.D (một giáo viên của trường), đã lao tới đạp vào vùng bụng của bà T. Vụ việc xô xát không được can ngăn, sau đó, bà T. phải liên lạc nhờ chồng mình chạy vào trường đưa đi bệnh viện.

Trong khi đó, phía bà L.T.K.D, khẳng định không hề có tác động nào đến bà T. khiến giáo viên này bị chấn thương và nhập viện. "Tôi không rõ vết thương của cô T. do đâu mà có. Cơ quan chức năng cũng đang xác minh làm rõ vụ việc. Tôi sẽ bảo vệ uy tín của đơn vị và cá nhân tôi", bà D. nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, cuối tháng 3 vừa qua, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một số cô giáo của trường mầm non dùng tay và đồ vật liên tục tác động lên người các trẻ trong giờ học. Nơi xảy ra sự việc trong các clip sau đó được xác định là tại Trường mầm non Dương Đông (P.Dương Đông, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Các clip cũng ghi lại thời gian xảy ra sự việc vào tháng 2 và tháng 3.2025.

Theo đó, có clip ghi lại hình ảnh cô giáo cho khoảng 20 học sinh ngồi khoanh tay, gục mặt xuống bàn buộc các trẻ phải im lặng. Khi có trẻ không nghe lời, cô giáo dùng một thanh thước đánh liên tục vào bàn để đe dọa các bé, cũng có khi cô dùng tay tác động vào đầu các bé để bé ngồi yên.

Ở một clip khác, giáo viên cho các em xếp hàng chữ U để chơi trò chơi, khi có một bé không tập trung, cô giáo đã đến vỗ vào vai bé và sau đó là dùng tay mình véo vào lỗ tai của em. Có clip còn ghi lại một cô giáo tay cầm vợt điện dùng để bắt muỗi gí vào đầu học sinh khi các em xếp hàng không ngoan. Sau khi xác minh làm rõ, UBND TP.Phú Quốc đã ra quyết định kỷ luật khiển trách hiệu trưởng, 1 hiệu phó và 4 giáo viên của trường này.