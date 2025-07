TP.HCM sau sáp nhập: Sở GD-ĐT chỉ đạo nóng, đảm bảo an toàn trẻ mầm non

Hôm nay (10.7), Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành công văn gửi tới UBND các xã, phường, đặc khu; hiệu trưởng trường mầm non trực thuộc yêu cầu tiếp tục tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục và nâng cao trách nhiệm đảm bảo an toàn cho trẻ đối với các cơ sở giáo dục mầm non. Các yêu cầu được đặt ra trong bối cảnh sau sáp nhập, áp dụng chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi toàn quốc, TP.HCM mới hiện nay mở rộng quy mô số lượng trẻ mầm non và cơ sở giáo dục mầm non; nhiều cơ sở tổ chức hoạt động hè, đáp ứng nhu cầu của đông đảo phụ huynh.

TP.HCM có thể giữ trẻ trong hè đến hết ngày 15.8

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị UBND các xã, phường và đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục duy trì, ổn định chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ; chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, nhóm trẻ; trung tâm giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn, đảm bảo tổ chức hoạt động theo phép được cấp; thực hiện các nội dung báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị tất cả cơ sở giáo dục mầm non của TP.HCM đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các hoạt động hè ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, trách nhiệm của UBND các xã, phường và đặc khu là hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non cập nhật đầy đủ trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về danh sách trẻ mẫu giáo 5 tuổi (trẻ sinh năm 2019) đã hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non theo quy định.

Đồng thời, sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM cũ thành TP.HCM mới, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu tất cả các phường, xã, đặc khu trong TP.HCM mới triển khai đến các cơ sở giáo dục mầm non, hướng dẫn các đơn vị có thể tổ chức hoạt động hè đến hết ngày 15.8.2025, nếu phụ huynh có nhu cầu, đơn vị đáp ứng được điều kiện.

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị mỗi xã, phường, đặc khu cần cử 1 cán bộ phụ trách công tác giáo dục mầm non làm đầu mối nhằm thuận tiện trao đổi thông tin.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non trong hè

Sau khi sáp nhập, TP.HCM mới hiện nay có khoảng 2,6 triệu trẻ mầm non và học sinh các cấp, đông nhất cả nước; quy mô trường lớp là khoảng 3.500 trường học từ mầm non tới THPT.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị tất cả các cơ sở giáo dục mầm non của TP.HCM mới phải đảm bảo mọi chế độ sinh hoạt ngày hè cho trẻ đều nằm trong Chương trình giáo dục mầm non; tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng rèn luyện thể lực; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng. Phải chủ động phòng ngừa dịch bệnh; phòng tránh xâm hại, bạo lực học đường; thường xuyên rà soát các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, hệ thống điện, cây xanh...

Phải đảm bảo mọi chế độ sinh hoạt ngày hè cho trẻ đều nằm trong Chương trình giáo dục mầm non ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù trong hè, song tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trong toàn TP.HCM phải nghiêm túc đảm bảo số lượng giáo viên trên trẻ theo quy định; giáo viên tham gia bồi dưỡng tập huấn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Lãnh đạo nhà trường, chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập phải thường xuyên kiểm tra giám sát việc tổ chức hoạt động theo lịch phân công của đơn vị.

Một lần nữa, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu toàn bộ các cơ sở mầm non trong thời gian tổ chức hoạt động hè, nếu có xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, các đơn vị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

"Các trường mầm non tư thục, cơ sở giáo dục mầm non độc lập tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn; các lớp nâng chuẩn trình độ đào tạo đáp ứng luật Giáo dục 2019", lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu.