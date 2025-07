Không còn phòng Giáo dục - Đào tạo, thủ tục chuyển trường THCS, THPT ra sao?

Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT được quy định tại điều 2, Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25.12.2002 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, quyết định "Về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT".

Đồng thời, Bộ GD-ĐT cũng ban hành Thông tư số 10/2025/TT-BGDDT (ban hành ngày 12.6.2025) quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với giáo dục phổ thông. Trong thông tư này, cũng hướng dẫn rõ những phần việc nào trong quá trình làm thủ tục chuyển trường, tiếp nhận học sinh THCS, THPT của Quyết định 51/2002/QD-BGDDT thì do chủ tịch UBND cấp xã thực hiện; và phần việc nào thì nhiệm vụ của "phòng GD-ĐT" được thay bằng "Ủy ban nhân dân cấp xã" phụ trách.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Căn cứ các văn bản trên, Thanh Niên Online xin cung cấp tới phụ huynh các thông tin, thủ tục chuyển trường, tiếp nhận học sinh THCS, THPT từ ngày 1.7.2025 khi cả nước vận hành chính quyền địa phương hai cấp, không còn phòng GD-ĐT.

Đối tượng chuyển trường và xin học lại

Xin chuyển trường trong các trường hợp: Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ; Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

Còn đối tượng xin học lại là học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.

Hồ sơ chuyển trường

Hồ sơ chuyển trường gồm: Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký; học bạ (bản chính); giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục); giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp; trong trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác cần có giấy giới thiệu chuyển trường do chủ tịch UBND xã nơi đi thực hiện (đối với cấp THCS) hoặc giám đốc sở GD-ĐT nơi đi cấp (đối với cấp THPT).

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS

Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của giám đốc sở GD-ĐT;

Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: UBND cấp xã của trường nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

Chuyển trường với học sinh THPT

Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của giám đốc sở GD-ĐT.

Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở GD-ĐT nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ 1 của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do chủ tịch UBND cấp xã tại nơi đến thực hiện (đối với cấp THCS), giám đốc sở GD-ĐT (đối với cấp THPT) nơi đến xem xét, quyết định.

Học sinh trung học của TP.HCM tự tin trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Chuyển trường từ trường THPT tư thục sang trường THPT công lập

Việc này chỉ được xem xét, giải quyết trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT tư thục phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường THPT tư thục thì giám đốc sở GD-ĐT nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường THPT công lập;

Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT tư thục thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường THPT tư thục có chất lượng tương đương thì giám đốc sở GD-ĐT nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường THPT công lập.

Tiếp nhận học sinh Việt Nam đang học ở nước ngoài, học sinh người nước ngoài học tại Việt Nam

Học sinh Việt Nam đang học ở nước ngoài, học sinh người nước ngoài học tại Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục học tập tại các trường THCS, THPT của Việt Nam trên cơ sở đảm bảo đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục quy định tại chương III và chương IV của quy định này (Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT).

Nếu học sinh muốn chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo quy chế riêng của trường chuyên biệt đó.

Trách nhiệm của sở GD-ĐT và hiệu trưởng: Đảm bảo quyền học tập của học sinh, ngăn chặn tiêu cực

Trách nhiệm thực hiện được quy định tại điều 21 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT.

Giám đốc sở GD-ĐT căn cứ vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của giáo dục địa phương, xem xét, ban hành những hướng dẫn và quy định bổ sung cần thiết để tổ chức thực hiện tốt việc chuyển trường, thông báo rộng rãi đến nhà trường và phụ huynh học sinh, nhằm bảo đảm quyền học tập chính đáng của học sinh, đồng thời ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực có thể nảy sinh.

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm: