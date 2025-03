Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: Trường học dạy tốt, học sinh không phải đi học thêm

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã khẳng định như vậy trong chiều nay, 20.3, tại Trường ĐH Sài Gòn trong hội nghị sơ kết triển khai chương trình tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm với giáo viên nước ngoài năm học 2024-2025.

Dạy tốt trong trường, khuyến khích tinh thần tự học, không học thêm

"Hiện nay các trường đang giảng dạy tiếng Anh trong điều kiện có nhiều chủ trương của Trung ương, từ Kết luận số 91 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", gần đây Đề án 566 của Chính phủ về hội nhập quốc tế. Tất cả đều đánh giá cao vai trò của giảng dạy tiếng Anh trong nhà trường, làm sao để đưa đất nước hội nhập, phát triển", Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nói.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị chiều nay ẢNH: THÚY HẰNG

Ông Hiếu đánh giá cao các chương trình giảng dạy tiếng Anh trong các nhà trường tại TP.HCM thực hiện trong thời gian qua, một trong số đó là chương trình tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm đã được triển khai từ gần 10 năm qua tại thành phố. Ông Hiếu đánh giá đây là phương pháp giảng dạy tích cực.

Nêu ví dụ từ một minh họa cho học sinh học tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm bằng việc làm mô hình nấm phát sáng, ông Hiếu cho rằng bài giảng sinh động này không chỉ trang bị cho các em học sinh kiến thức về tiếng Anh, về STEM, mà còn là những bài học kỹ năng sống thực tiễn. Các hình ảnh giảng viên minh họa, hướng dẫn giúp các em học sinh phân biệt được nấm an toàn và nấm độc. Điều này rất ý nghĩa nếu những học sinh ở những vùng núi, vùng nông thôn có thể tiếp cận kiến thức này.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM khuyến khích các cán bộ quản lý, hiệu trưởng các trường tiểu học tiếp tục chú trọng việc lựa chọn chương trình, thực hiện nhiều loại hình, giới thiệu với các phụ huynh học sinh những chương trình học tập tiến bộ, ổn định, đáp ứng năng lực của người học. "Đặc biệt với học sinh bậc tiểu học, các thầy cô cần chú ý trang bị ngay từ bây giờ nền tảng tự học, truyền đam mê học tập cho các em", ông Hiếu nói.

Ông Nguyễn Văn Hiếu tham gia tọa đàm về STEAM, AI và tiếng Anh toàn cầu trong hội nghị ẢNH: THÚY HẰNG

"Gần đây Bộ GD-ĐT triển khai Thông tư 29 về dạy thêm học thêm, nếu trường học chúng ta làm tốt việc dạy tốt, giúp học sinh yêu thích học, có phần mềm bổ trợ, ứng dụng công nghệ cho việc học tập thì ngoài giờ học trên lớp, các em học sinh được tham khảo bài học như qua các trò chơi (game) và sẽ không còn phải đi học thêm. Học thêm vì kiến thức tôi nghĩ không có nhiều đâu, nhưng vì do điều kiện phụ huynh thì có nhiều lớp học thêm phát sinh", ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT, các trường học cần tổ chức các hoạt động, dạy học, hướng tới sự hài lòng của phụ huynh. Khi mà giờ tan học mà phụ huynh chưa thể đón con được, các trường học có thể tổ chức các trò chơi, các hoạt động giúp học sinh được nâng cao thể lực, năng khiếu, thẩm mỹ như nhạc, họa... giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của các em học sinh sau này.

Tiếng Anh là phương tiện giao tiếp, điều kiện để hội nhập quốc tế

Ông Nguyễn Văn Hiếu khuyến khích, động viên các trường học tiếp tục phát huy việc giảng dạy, tổ chức chương trình giáo dục, để tiếng Anh vốn là thế mạnh của học sinh TP.HCM sẽ tiếp tục được phát huy. Ông Hiếu nhấn mạnh tiếng Anh là phương tiện để giao tiếp, là điều kiện để hội nhập quốc tế, đặc biệt trong chiến lược phát triển giáo dục thành phố tầm nhìn tới năm 2030 và năm 2045, chúng ta phải đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Học sinh tham gia hoạt động làm "núi lửa" từ giấm, bột baking soda trong chương trình tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm tại Trường tiểu học Hòa Bình, quận 1, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Hội nghị sơ kết triển khai chương trình tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm với giáo viên nước ngoài năm học 2024-2025 tại TP.HCM chiều 20.3 có sự tham gia của các thầy cô lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở GD-ĐT TP.HCM, phòng GD-ĐT quận, huyện, TP.Thủ Đức và khoảng 300 giáo viên, cán bộ quản lý các trường tiểu học, mầm non tại TP.HCM.

Chương trình tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm với giáo viên nước ngoài được dạy tại các trường tiểu học trong TP.HCM 9 năm (từ năm học 2016-2017). Tới năm học 2024-2025 có 596 lớp được học chương trình này.

Số lớp trong trường tiểu học có học chương trình trình tiếng Anh toán - khoa học thực nghiệm với giáo viên nước ngoài trong 9 năm qua được thống kê ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chương trình được giảng dạy 2 tiết/tuần theo giáo trình Amazing Science & Math in My World do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành, được Sở GD-ĐT TP.HCM phê duyệt và triển khai giảng dạy tại các trường tiểu học dưới hình thức xã hội hóa giáo dục.

Số lượng giáo viên năm học 2024 - 2025 là 76 giáo viên nước ngoài được Sở GD-ĐT thẩm định và cập nhật trên trang web của Sở GD-ĐT. Các giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình phải tuân thủ đúng thủ tục hồ sơ pháp lý; phải đáp ứng các bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ như bằng đại học, chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (TESOL, TEFL…).