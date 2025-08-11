Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt nhóm quẹt thẻ quốc tế chiếm đoạt 30 tỉ đồng ở Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
11/08/2025 22:01 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây do người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế để quẹt hàng loạt máy POS, chiếm đoạt khoảng 30 tỉ đồng.

Ngày 11.8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp bắt giữ 3 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam điều hành đường dây sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế của người khác, chiếm đoạt khoảng 30 tỉ đồng. 

Bắt nhóm 'quẹt' thẻ quốc tế chiếm đoạt 30 tỉ đồng ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Tang vật liên quan đến vụ án được công an thu giữ

ẢNH: Đ.X

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an P.Thanh Khê phát hiện nhóm người Trung Quốc cấu kết với các nghi phạm Việt Nam sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính và thiết bị điện tử để quẹt trái phép thẻ thanh toán quốc tế qua máy POS. 

Công an bắt giữ Yi Huaibin (19 tuổi), Zhang Jinmin (33 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) tại căn hộ trên đường Hàm Nghi (P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), thu 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ thanh toán quốc tế, 2 laptop và 10 điện thoại. 

Bắt nhóm 'quẹt' thẻ quốc tế chiếm đoạt 30 tỉ đồng ở Đà Nẵng- Ảnh 2.
Bắt nhóm 'quẹt' thẻ quốc tế chiếm đoạt 30 tỉ đồng ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

Yi Huaibin và Zhang Jinmin bị bắt giữ

Cùng thời điểm, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), lực lượng chức năng bắt Yi Huaimou (34 tuổi, anh trai Yi Huaibin) khi đang bỏ trốn. 

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm Trần Quang Trà (35 tuổi) và vợ Trà là Trịnh Thị Khánh Linh (29 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng), thu giữ 14 máy POS, 15 thẻ ngân hàng, 186 hóa đơn thanh toán.

Bắt nhóm 'quẹt' thẻ quốc tế chiếm đoạt 30 tỉ đồng ở Đà Nẵng- Ảnh 4.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm vợ chồng Trà và Linh

ẢNH: Đ.X

Hiện vụ án được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

