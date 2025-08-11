Shipper chạy xe hơn 40 km trả lại gần 5 triệu đồng cho cụ bà

Ngày 11.8, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước (TP.Đà Nẵng), cho biết liên quan đến vụ việc "nam thanh niên nhặt được tiền của cụ bà trên địa bàn rồi đi luôn", hiện người làm nghề shipper này đã quay lại địa phương mang tiền trả lại cho chủ nhân đánh rơi.

Theo ông Khánh, người nhặt được tiền của cụ bà là một thanh niên quê ở tỉnh Quảng Trị, làm nghề shipper ở trung tâm TP.Đà Nẵng.

Câu chuyện được một fanpage đăng tải, thu hút nhiều ý kiến trái chiều ẢNH; CHỤP MÀN HÌNH

Tối 10.8, sau khi đọc được thông tin trên mạng xã hội, không ngại đường xa, nam shipper chạy xe máy hơn 40 km từ trung tâm TP.Đà Nẵng vào xã Nam Phước (thuộc H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ) để trao lại toàn bộ số tiền cho cụ bà.

Cụ thể, người này đã trả đủ số tiền 4,55 triệu đồng, gồm các tờ tiền mệnh giá 500.000, 200.000, 100.000, 20.000, 10.000 đồng vẫn còn được buộc bằng sợi dây thun.

Ông Khánh cho hay, sau khi nhặt được ví kèm số tiền nói trên do cụ bà bị đánh rơi trên đường Hùng Vương (xã Nam Phước), nam thanh niên đã ra trung tâm TP.Đà Nẵng. Anh có tìm cách trả lại nhưng không rõ chủ nhân nên chưa trả được.

Ngày 10.8, trên mạng xã hội lan truyền bài viết do một trang fanpage đăng tải, chia sẻ về câu chuyện một cụ bà bị rơi tiền nhưng bị người khác nhặt đem đi mất.

Theo nội dung bài viết, ngày 6.8, một bà cụ tuổi cao, nhà nghèo, đang trên đường đi chữa bệnh thì vô tình đánh rơi gần 5 triệu đồng tại khu vực trước quán cà phê ở xã Nam Phước.

Theo nội dung từ camera an ninh, khi cụ bà đang quay lại để tìm thì có một thanh niên chạy xe máy đã nhặt được số tiền này và đi thẳng.

Câu chuyện được một fanpage đăng tải và lan truyền rộng rãi. Nhiều người chỉ trích hành động của thanh niên, nhưng cũng có người cho rằng có thể anh chưa tìm được chủ nhân để trả lại.



