Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta

Shipper chạy xe hơn 40 km trả lại gần 5 triệu đồng cho cụ bà

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/08/2025 14:31 GMT+7

Một nam shipper ở TP.Đà Nẵng đã chạy xe hơn 40 km để trả lại số tiền gần 5 triệu đồng nhặt được của một cụ bà, sau khi thông tin cụ bà đánh rơi tiền được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 11.8, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước (TP.Đà Nẵng), cho biết liên quan đến vụ việc "nam thanh niên nhặt được tiền của cụ bà trên địa bàn rồi đi luôn", hiện người làm nghề shipper này đã quay lại địa phương mang tiền trả lại cho chủ nhân đánh rơi.

Theo ông Khánh, người nhặt được tiền của cụ bà là một thanh niên quê ở tỉnh Quảng Trị, làm nghề shipper ở trung tâm TP.Đà Nẵng.

Nam shipper chạy hơn 40 km để trả lại gần 5 triệu đồng cho cụ bà - Ảnh 1.

Câu chuyện được một fanpage đăng tải, thu hút nhiều ý kiến trái chiều

ẢNH; CHỤP MÀN HÌNH

Tối 10.8, sau khi đọc được thông tin trên mạng xã hội, không ngại đường xa, nam shipper chạy xe máy hơn 40 km từ trung tâm TP.Đà Nẵng vào xã Nam Phước (thuộc H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ) để trao lại toàn bộ số tiền cho cụ bà.

Cụ thể, người này đã trả đủ số tiền 4,55 triệu đồng, gồm các tờ tiền mệnh giá 500.000, 200.000, 100.000, 20.000, 10.000 đồng vẫn còn được buộc bằng sợi dây thun.

Ông Khánh cho hay, sau khi nhặt được ví kèm số tiền nói trên do cụ bà bị đánh rơi trên đường Hùng Vương (xã Nam Phước), nam thanh niên đã ra trung tâm TP.Đà Nẵng. Anh có tìm cách trả lại nhưng không rõ chủ nhân nên chưa trả được.

Ngày 10.8, trên mạng xã hội lan truyền bài viết do một trang fanpage đăng tải, chia sẻ về câu chuyện một cụ bà bị rơi tiền nhưng bị người khác nhặt đem đi mất.

Theo nội dung bài viết, ngày 6.8, một bà cụ tuổi cao, nhà nghèo, đang trên đường đi chữa bệnh thì vô tình đánh rơi gần 5 triệu đồng tại khu vực trước quán cà phê ở xã Nam Phước.

Theo nội dung từ camera an ninh, khi cụ bà đang quay lại để tìm thì có một thanh niên chạy xe máy đã nhặt được số tiền này và đi thẳng.

Câu chuyện được một fanpage đăng tải và lan truyền rộng rãi. Nhiều người chỉ trích hành động của thanh niên, nhưng cũng có người cho rằng có thể anh chưa tìm được chủ nhân để trả lại.


Tin liên quan

Tranh cãi việc quán ăn quy định shipper nếu trả tiền mặt phải làm tròn theo hướng tăng lên

Tranh cãi việc quán ăn quy định shipper nếu trả tiền mặt phải làm tròn theo hướng tăng lên

Dòng thông báo của một quán ăn về cách thanh toán của shipper gây tranh cãi khi tự ý làm tròn tiền theo hướng tăng lên nếu trả bằng tiền mặt. Vụ việc thu hút nhiều bình luận, chia sẻ của dân mạng.

Khám phá thêm chủ đề

mạng xã hội Trả tiền Đà Nẵng SHIPPER
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận